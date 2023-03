Ministrul Alexadru Rafila: ”Dezvoltarea serviciilor medicale cât mai aproape de cetățeni este o prioritate pentru mine.”

Un program național major în valoare de 160 de milioane de euro modernizează ambulatoriile din toată țara. Serviciile ambulatorii sunt vitale dat fiind că asigură accesul cetățenilor la asistență medicală de specialitate pentru diagnostic rapid și tratament imediat.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a semnat astăzi, 6 martie, 69 de contracte de finanțare de peste 800 de milioane de lei (aproape 160 de milioane de euro), pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate din întreaga țară. De ce este importantă dezvoltarea serviciilor medicale prespitalicești, în regim ambulatoriu? Este veriga care asigură accesul cetățenilor la asistență medicală de specialitate pentru diagnostic rapid și tratament imediat.

”Dezvoltarea serviciilor medicale cât mai aproape de cetățeni este o prioritate pentru mine. Prin PNRR am reușit să suplimentăm lista beneficiarilor, de la 30 cât era indicatorul din program la 69 de unități sanitare. Colaborarea strânsă cu autoritățile locale este cheia succesului pentru astfel de proiecte, în cazul nostru, pe lângă cele 686 de milioane de lei puși la dispoziție de Ministerului Sănătății, autoritățile locale au suplimentat bugetul, din fonduri proprii, cu încă 120 de milioane”, a detaliat ministrul Sănătății, Prof. univ. dr. Alexandru Rafila în cadrul conferinței de presă susținute astăzi.

Din punct de vedere tehnic, proiectul nu a avut frâne, astfel că în doar trei luni de la deschiderea apelului (septembrie 2022) s-au depus 142 de cereri de finanțare. La începutul lunii februarie, au fost selectate 69, iar printre ele se numără și Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” din Timișoara, condus de Prof. univ. dr. Dorel Săndesc. Pentru reabilitarea și dezvoltarea ambulatoriului de specialitate din cadrul acestuia suma alocată este de 13,5 milioane de lei (2,7 milioane de euro).

“Vreau să felicit fosta conducere a Spitalului asigurată de Conf Dr Sorin Barac și de echipa care a scris proiectul, coordonată de Dna Dr. Andreea Rață și sunt convins că, așa cum am făcut-o până acum, vom colabora în continuare pentru dezvoltarea Spitalului nostru”, a declarat profesorul Săndesc, care a ținut să mulțumească și deputatului Alfred Simonis pentru implicare și sprijin pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate din Timiș.

Eliminarea frânelor birocratice s-a datorat în mare măsură faptului că ministerul și întreaga echipă coordonată de Secretarul de Stat Rogobete au realizat ghiduri de aplicare clare, ușor de utilizat.

“Ne bucură să vedem un interes atât de crescut pentru dezvoltarea serviciilor medicale prespitalicești de specialitate. Le doresc beneficiarilor mult succes în implementarea proiectelor și vreau să îi asigur de tot sprijinul Ministerului Sănătății”, a declarat și Secretar de Stat, Dr. Alexandru Rogobete.

”A fost o cursă contracronometru, în care am avut o colaborare foarte bună cu ministrul Rafila și cu echipa PNRR sub conducerea dr. Alexandru Rogobete. Am reușit să trecem împreună prin furcile caudine legislative și tehnice, într-un timp record pentru a putea deveni eligibili la finanțare în conformitate cu toate rigorile ce țin de jaloanele și tințele asumate prin PNRR”, a ținut să remarce și conducerea Spitalului Județean Bacău.