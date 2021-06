Ministerul Educației de la Chișinău a luat o decizie neașteptată. Directorul singurului liceu de la Tiraspol, cu predare în limba română, a fost demis din funcție, după aproape trei decenii de activitate la șefia unității școlare. Ordinul de eliberare din funcție a fost semnat de ministrul Liliana Pogolșa.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac susține că adevăratul pericol pentru Chișinău nu îl reprezintă trupele rusești, ci școala românească.

Demis din funcție doar printr-un apel

Ion Iovcev, apărător al drepturilor copiilor din stânga Nistrului în ceea ce privește studiile în limba română, a fost demis din funcție printr-un singur apel în care a fost anunțat că nu va mai ocupa funcția de director al instituției.

Motivul ar fi reprezentat de faptul că, „în conformitate cu prevederile Codului muncii, funcția de director poate fi deținută până la vârsta de 65 de ani, iar Ion Iovcev a atins vârsta de 70 de ani”, potrivit poziției comunicate de Ministerul Educației citate de infoprut.ro.

„…După ce am trecut prin Covid-19, după ce am supraviețuit în urma accidentului rutier grav… după ce viceprim-ministru pentru reintegrare a refuzat unui angajat de la Biroul de Reintegrare să mă felicite cu ocazia zilei mele de naștere… după ce am primit diploma MECC… a urmat și „surpriza”, semnată de ministrul în exercițiu Liliana Pogolșa -ordinul de eliberare din funcția de director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol… Și asta se întâmpla în ajunul aniversarii de 30 de ani ai instituției, în fruntea căreia am fost mai bine de 29 de ani…



M-am dedicat în întregime acestei scoli, sufletul și inima îi aparține liceului, copiilor. N-am crezut că doar printr-un singur sunet de telefon… se poate de…. și doar să-ți spună că azi este ultima zi de muncă..”, a scris Ion Iovcev pe Facebook.

Dispreț față de educația în limba română

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a publicat, la rândul său, pe Facebook, un text în care subliniază că măsura luată de Ministerul Educației reprezintă o formă de dispreț la adresa educației în limba română, din Republica Moldova. Demnitarul a mai transmis că nu forțele ruse reprezintă cel mai mare dușman pentru autoritățile de la Chișinău, ci chiar prezența școlilor românești dincolo de Prut.

„Această lovitură împotriva unui om demn nu va rămâne fără consecințe! Ion Iovcev, directorul singurului liceu cu predare în limba română de la Tiraspol a fost destituit din funcție! Ați îndrăznit să umiliți un om demn, care s-a jertfit timp de aproape trei decenii pentru a păstra vie conștiința românească la Tiraspol prin extraordinara sa activitate la Liceul “Lucian Blaga”, lucru care mă revoltă și mă nemulțumește profund.

Repet, această lovitură împotriva unui profesionist, a unui om de înaltă ținută morală nu va rămâne fără consecințe. Decizia Ministerului Educației de la Chișinău denotă dispreț pentru educația în limba română, un gest care demonstrează cât se poate de limpede că pentru autoritățile autoproclamate de la Tiraspol și susținătorii lor școala românească din regiunea transnistreană reprezintă adevărata amenințare generatoare de insomnii, nu prezența trupelor rusești”, a scris europarlamentarul Eugen Tomac pe Facebook.

Ion Iovcev va fi consilier al europarlamentarului Eugen Tomac

Fostul director al liceului “Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, va ocupa funcția de consilier al europarlamentarului Eugen Tomac.

„Domnul Iovcev nu este singur! De săptămâna viitoare va fi consilierul meu la Parlamentul European. Voi fi alături de el și voi solicita tuturor instituțiilor Uniunii Europene să intervină pentru a-i apăra pe cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc în zona de conflict controlată ilegal de Federația Rusă. Încercarea de a-i reduce la tăcere pe cei care dau dovadă de curaj și opun rezistență arată doar frica și instabilitatea autorităților autoproclamate de la Tiraspol”, s-a mai exprimat europarlamentarul PMP.

Trebuie menționat că, de-a lungul activității sale profesionale, Ion Iovcev a întâmpinat mai multe provocări din partea regimului ilegal de la Tiraspol. În anul 2014, fostul director a fost reținut pentru jumătate de zi în apropiere de Tighina de către miliția transnistreană.

Ion Iovcev a fost decorat cu Ordinului Republicii. În anul 2014 a fost cinstit de către președintele Traian Băsescu cu Ordinul „Steaua României”, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru contribuţia la afirmarea şi apărarea identităţii etnice şi culturale a comunităţilor româneşti.