Miliardarul Roman Abramovici un apartament pentru profesoara de germană a lui Vladimir Putin. Cine l-a convins

Oligarhul ruso-israelian Roman Abramovici a plătit pentru achiziționarea unui apartament din Tel Aviv care a fost oferit profesoarei din liceu a președintelui rus Vladimir Putin din Tel Aviv, a scris duminică The Washington Post. Până astăzi, se presupunea că Putin însuși a plătit pentru achiziționarea acestui apartament.

Într-un interviu cu Jerusalem Post, rabinul Alexander Barada, președintele Federației Comunităților Evreiești din Rusia, a explicat că el a fost cel care l-a convins pe Abramovici să aloce fondurile pentru a cumpăra apartamentul pentru Mina Yuditskaya Berliner, care a devenit celebră ca profesoară a lui Putin în 2005.

Potrivit Ynet, la sfârșitul anilor 1960, Berliner a fost profesoară de germană la Liceul nr. 281 din Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad. Putin a fost elevul ei între 1967 și 1968. „După absolvire, el și-a urmat propriul drum, iar Berliner a emigrat în Israel, fără să-și imagineze că drumurile lor se vor intersecta din nou”, potrivit Ynet.

Întâlnirea profesoarei cu Putin

„Am citit în ziare că președintele Putin a fost în Israel și s-a întâlnit cu profesoara său și a fost o întâlnire care s-a aranjat într-un mod foarte interesant”, și-a amintit Barada de întâlnirea din 2005. Berliner a povestit într-un interviu pentru Ynet în 2014: „Când am auzit că [Putin] va veni în Israel în aprilie 2005, m-am dus la consulatul rus și am spus că vreau doar să am șansa de a-l vedea. Le-am lăsat datele mele de contact, iar când a venit au trimis un taxi pentru mine”.

Ea a adăugat: “M-am urcat într-un autobuz cu veterani din Al Doilea Război Mondial, care urmau să se întâlnească cu el, și am fost duși la Ierusalim. Când am ajuns la hotelul lui, am coborât ultima din taxi. Mergeam în hol și, deodată, toate reflectoarele s-au ațintit asupra mea. Toți reporterii s-au întors spre mine și toți veteranii au început să aplaude”.

Barada a explicat că, în calitate de reprezentanți ai comunității evreiești din Rusia, „am ajuns să o cunoaștem pe Berliner, am găsit-o și am vizitat-o în apartamentul ei”. Rabinul își amintește că Berliner “stătea într-o locuință socială, la etajul al patrulea, fără lift, și că din tavan curgea apă”. „Berliner mi-a spus că dorea să repare tavanul, dar avea 80 de ani și era văduvă; fiica a murit și nu avea copii”, a explicat Barada. „Era foarte singură”, și-a amintit el.

Roman Abramovici s-a oferit să cumpere un apartament

Când Barada s-a întors în Rusia, el a declarat pentru Post că „i-a întrebat pe donatorii noștri cine ar fi dispus să o ajute să îi cumpere un apartament, iar Roman Abramovici, care era șeful comitetului nostru de donatori, a spus că îi va cumpăra un apartament în Tel Aviv”. „A fost o chestiune complet umanitară”, a spus Barada despre achiziție, în contextul în care s-a speculat că Roman Abramovici ar fi plătit pentru apartament ca o modalitate de a se apropia de președintele rus.

„Am mers în zona din Tel Aviv în care ea dorea să locuiască și m-am uitat la apartamentele relevante care corespundeau cerințelor ei”, a spus Barada. „Berliner a spus că și-ar dori un apartament clasic în Tel Aviv”, a continuat el. „L-am întrebat pe Roman, iar el a transferat banii în contul pe care i l-am trimis și a plătit pentru apartament”.

Donație către Ambasada Rusiei

Barada a spus că a rămas în contact cu Berliner și s-a asigurat că un rabin din Tel Aviv o va vizita ocazional și îi va aduce matzah pentru Pesah. „Am avut o relație strânsă cu ea”, și-a amintit Barada. Potrivit lui Barada, Berliner a vrut să treacă în testament ca apartamentul, aflat pe strada Pinsker din centrul Tel Avivului, să fie transferat Federației Comunităților Evreiești din Rusia sau lui Barada personal.

Cu aproximativ un an înainte de a se stinge din viață în 2018, Barada a spus că „m-a sunat și mi-a spus că vrea să-mi lase apartamentul. Nu am vrut, pentru că nu este frumos din partea mea, deoarece a fost o donație”. Când a decedat, s-a publicat în presă că ea a cerut în testament ca apartamentul să fie transferat Ambasadei Rusiei, în onoarea lui Putin. „Am aflat din presă că a decis la final să dea apartamentul ambasadei și ne-am bucurat de acest lucru”, a spus Barada.

Potrivit lui Barada, Berliner a avut mii de studenți, dar și-a amintit de toți, inclusiv de Putin. „Școala și copiii erau principalul lucru din viața ei”, a explicat el. „Era evreică mândră de iudaismul ei”, a spus Barada despre Berliner.