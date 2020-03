Fostul manechin, Adela Chirică a intentat un alt proces, în paralel cu cel pentru pensia alimentară, împotriva fostului logodnic, miliardarul Nicolae Sota. De data aceasta se pare că e vorba despre educația lui Davis, copilul pe care cei doi îl au împreună și care suferă de sindromul Dravet, o formă rară și gravă de epilepsie.

Adela îl acuză pe Nicolae Sota că și-ar fi „exclus” propriul copil de la școală. Mai exact, ea susține că micuțul ei nu a mai putut să continue școala din lipsă de bani și că omul de afaceri a uitat că are un copil.

Anul trecut, în luna mai, Sota ar fi refuzat să mai plătească suma lunară de 2.000 de lei pentru școlarizarea băiatului, iar Adela Chirică l-a dat în judecată

„Ne-a dus cu zăhărelu. Ne-a spus că ne înțelegem, dar brusc mi-a spus că nu va fi de acord cu nicio tranzacție”, spune Adela.

„Nu a mai plătit taxa la școală de prin mai, anul trecut. Nu am pornit acest dosar pentru că am tot sperat să facem pace. Și să nu-i mai fac procese, să ne înțelegem, ca doi adulți. Noi, mă refer aici la mine și la avocata mea, am tot insistat să facem pace.

Am tot așteptat, am tot amânat orice proces. Am sperat ca măcar după testele de paternitate – iar acum Davis are și niște probleme la inimă – să ne înțelegem amiabil pentru binele copilului. El a refuzat însă orice înțelegere, orice discuție. Atunci, am revenit în ring! Deși nu astea ne-am dorit, eu și avocata mea, pentru Davis”, a declarat Adela Chirică pentru Cancan.

Te-ar putea interesa și: