Miley Cyrus, dată în judecată. Ce riscă dacă pierde procesul







Miley Cyrus a fost dată în judecată. Artista este acuzată de plagiat pentru presupusa utilizare neautorizată a elementelor din melodia „When I Was Your Man” a lui Bruno Mars.

Conform relatărilor Entertainment Weekly, o plângere oficială a fost depusă luni, în Los Angeles, în care se susține că piesa „Flowers” a lui Miley Cyrus are numeroase similitudini cu „When I Was Your Man” de Bruno Mars. În plângere se afirmă că „Flowers” nu ar fi existat fără piesa originală, având în vedere combinația de elemente comune între cele două melodii.

Se menționează că „Flowers” reproduce o serie de elemente melodice, armonice și textuale din cântecul lui Bruno Mars. Acuzațiile sunt îndreptate împotriva lui Miley Cyrus, a co-autorilor piesei, dar și a caselor de discuri Sony Music și Apple. Reclamanții solicită despăgubiri, oprirea distribuției piesei „Flowers” și interzicerea interpretării acesteia de către Miley Cyrus.

Deși Bruno Mars nu este implicat direct în acest proces, cererea a fost înaintată de Tempo Music Investments, care deține drepturile asupra catalogului lui Philip Lawrence, co-autor al piesei „When I Was Your Man”. În această calitate, compania este cea care a intentat acțiunea împotrivacântăreței.

Melodia i-a adus lui Miley Cyrus primul premiu Grammy

„Flowers”, piesa de succes din 2023 care i-a adus lui Miley Cyrus premiul Grammy pentru Înregistrarea anului, a stârnit comparații cu „When I Was Your Man” de Bruno Mars încă de la debut. Mulți fani au remarcat asemănări între versurile melodiei, interpretându-le ca un răspuns direct adresat fostului soț al lui Miley, Liam Hemsworth, reflectând tematici similare cu cele din piesa lui Mars.

„I can buy myself flowers/ Write my name in the sand/ Talk to myself for hours/ Say things you don't understand/I can take myself dancing/ And I can hold my own hand/ Yeah, I can love me better than you can”, sunt versurile de la refrenul lui Miley Cyrus. „I should've bought you flowers/ And held your hand/ Should've gave you all my hours/ When I had the chance/ Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance/ Now my baby's dancing/ But she's dancing with another man”, cântă Bruno Mars în al său.

Pe rețelele de socializare, fanii au sugerat că asemănările dintre „Flowers” și piesa lui Bruno Mars nu ar fi fost o coincidență. Detaliul care a alimentat aceste speculații este faptul că, în singurul videoclip public cunoscut de la nunta lui Miley Cyrus și Liam Hemsworth, cei doi au fost surprinși dansând pe o melodie a lui Bruno Mars, ceea ce a dus la interpretări conform cărora referința ar fi intenționată.

Ce reclamă echipa lui Bruno Mars

„Orice fan al melodiei lui Bruno Mars „When I Was Your Man” știe că „Flowers” nu a avut parte de tot acest succes de una singură”, scriu cei care au intentat procesul împotriva lui Miley Cyrus.

Reclamanții susțin că „Flowers” reproduce mai multe elemente melodice, armonice și lirice din piesa „When I Was Your Man” a lui Bruno Mars. Conform documentului depus, aceștia argumentează că, având în vedere numeroasele similitudini dintre cele două melodii, „Flowers” nu ar fi existat fără inspirația din piesa lui Mars. De asemenea, se afirmă că Miley Cyrus și co-autorii Andrew Watt și Michael Pollack au creat o lucrare derivată fără a obține autorizarea necesară.

Melodia a dominat topurile muzicale, ocupând locul întâi timp de opt săptămâni în Statele Unite și zece săptămâni în Marea Britanie, consolidându-și astfel statutul de succes global.