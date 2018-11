SUA lansează AVERTIZĂRI. TRUMP a făcut o MIȘCARE CONTROVERSATĂ. TENSIUNI la NIVEL ÎNALT

SUA au anunțat că „vor trage la răspundere toate persoanele implicate în asasinarea lui Jamal Khashoggi”, a declarat duminică șeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo, prinţului moştenitor saudit Mohammad bin Salman, insistând că „Arabia Saudită ar trebui să facă la fel”, relatează AFP.





Într-o discuţie telefonică avută cu Mohammad bin Salman, Mike Pompeo a lansat, de asemenea, un apel la „încetarea ostilităţilor” în Yemen, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert. Demnitarul american a mai cerut ca „toate părţile să se aşeze la masă pentru a negocia o soluţie paşnică a conflictului”. Războiul din Yemen opune forţe guvernamentale rebelilor houthi, susţinuţi de Iran şi care au cucerit în 2014 şi 2015 vaste regiuni din ţară, printre care capitala Sanaa. În martie 2015, o coaliţie sub comandament saudit a intervenit militar în Yemen în sprijinul forţelor proguvernamentale. Arabia Saudită a fost acuzată în repetate rânduri că a întrerpins acţiuni soldate cu moartea a sute de civili. Vineri, cotidianul Washington Post a anunţat că Statele Unite au decis să stopeze operaţiunile de realimentare în zbor a avioanelor coaliţiei militare sub comandament saudit, punând astfel capăt celui mai concret sprijin al lor din cei trei ani de conflict. Acest ajutor a devenit şi mai controversat după asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, imputată unor înalţi responsabili ai regatului şi care a afectat imaginea Riadului. Khashoggi a fost asasinat pe 2 octombrie de către un comando saudit în interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, unde a mers pentru demersuri administrative. După ce mai întâi au negat în mod ferm asasinatul, autorităţile saudite au afirmat în cele din urmă că jurnalistul a fost ucis în cursul unei operaţiuni ''neautorizate'' de către Riad. Dar, într-un articol publicat pe 2 noiembrie de către cotidianul The Washington Post, cu care colabora Khashoggi, preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat ''cele mai înalte eşaloane ale guvernului saudit'' că au comandat asasinarea jurnalistului, excluzându-l totuşi pe regele Salman.

