Mii de pensionari din Constanța s-au lovit de o mare problemă chiar în Săptămâna Mare, înainte de Paște. Oamenii nu au mai primit tichetele sociale „Respect” din partea primăriei. Mai întâi, pensionarii au fost obligați să trimită cererile pentru tichetele sociale în valoare de 50 de lei, prin email. A fost o operațiune care le-a creat mari probleme multora dintre ei, nefamiliarizați cu tehnologia.

Pensionarii, puși în fața documentelor online

Cei în cauză au apelat la cunoscuți, au completat actele, dar nu au mai primit niciun răspuns din partea primăriei. Nu au aflat dacă acele cereri au fost sau nu confirmate.

„Şi eu şi soţul meu, ambii suntem pensionari şi avem pensii de 1.200 şi 1.300 lei. Am reuşit să trimitem hârtiile, astă-toamnă printr-un nepot care are adresă de e-mail. Nici până în ziua de azi, nu am fost anunţaţi. Am auzit că vor fi distribuite înainte de sărbători, dar la noi nu au venit. Am sunat să aflu ce este şi ni s-a spus că ne-a fost respinsă cererea, pentru că nu am plătit impozitul până pe 31 martie 2021”, a afirmat o pensionară, conform cugetliber.ro.

Tichete blocate pentru o datorie de 10 lei

Oamenii s-au plâns că nu au știut de regula inexistenței vreunei datorii la plata impozitelor, pentru a putea primi aceste tichete. Un pensionar a explicat că tichetul lui a fost blocat pentru o datorie infimă, de 10 lei, bani ce ar fi trebuit achitați pentru un loc de veci. „Eu recunosc că nu am plătit impozitul pe locul de veci, 10 lei pe an, în 2020. Atât am pe numele meu. Nu am ştiut că trebuie să fie totul plătit, că nu era mare lucru. Asta este bătaie de joc”, a spus pensionarul, conform sursei citate.

Pentru că au fost înștiințați cu întârziere, pensionarii nu vor putea primi respectivele tichete în perioada următoare, neputând să se califice pentru acest beneficiu.