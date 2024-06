Politica Mihai Tudose, despre eșecul lui Firea: A fost afectată de „bâlbele” partidului







Șeful campaniei PSD la europarlamentare, Mihai Tudose, a declarat că Gabriela Firea a fost afectată de „bâlbele” partidului și că bucureștenii i-au dat încă o șansă lui Nicușor Dan. El a spus că nu are ce să le reproșeze oamenilor care l-au votat pe Nicușor Dan.

Mihai Tudose, despre eșecul lui Firea

„Oamenii în general nu greșesc, poate i-au mai dat o șansă lui Nicușor Dan, poate au speranță în el, nu știu. Poate a contat și bâlba noastră. Ne-am repliat, poate nu ne-am repliat în direcția care trebuie. Asta e, așa s-a întâmplat să fie. Ce să le reproșez bucureștenilor? Așa au votat. Este un exercițiu democratic și o probă ca în România democrația funcționează. Două partide aflate la putere au fost învinse de un independent, asta înseamnă democrație până la urmă”, a declarat Tudose.

Ce spune Gabriela Firea

Gabriela Firea a declarat că va comenta după ce va afla scorul real, obținut în urma buletinelor de vot. Ea a spsu că a intrat în campanie foarte târziu și că a fost atacă de multe persoane.

„Vom comenta după ce avem scorul real, obținut în urma buletinelor de vot. Nu va rămâne așa. Am intrat în campanie foarte târziu. Vreau să numărăm toate buletinele de vot, să avem o imagine clară. Am fost mulți candidați și în coaliție… Așa a fost decizia. Ce să mai facem acum. Eu am avut o campanie corectă, ceilalți m-au atacat pe mine”, a spus Firea.

Nicușor Dan are toate șansele să câștige un nou mandat la Primăria Capitalei, potrivit sondajului Exit Poll.

Nicușor Dan: 45%

Gabriela Firea: 24%

Cristian Popescu Piedone: 13%