Mihai Stoica după remiza FCSB- Maccabi Tel Aviv: „Nu am mai văzut o asemenea agresivitate"







Mihai Stoica a avut o primă reacție după egalul FCSB- Maccabi Tel Aviv, disputat pe „Stadionul Steaua”. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că ai noștri au ratat o ocazie la fiecare trei minute.

Stoica despre prestația FCSB: „Nu am jucat rău până la gol”

Steaua a bifat o remiză cu campioana din Israelului în meciul din prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Champions League. Mihai Stoica a declarat după meci că este „încântat” de cum au jucat FCSB

„Nu prea i-am văzut, i-am văzut pe ai noștri. Sunt încântat de felul cum ne-am prezentat. Nu am mai văzut o echipă care să se prezinte într-o competiție așa importantă cu o asemenea atitudine de la cea cu Bourceanu și Pintilii. Nu am jucat rău până la gol, însă după acesta, am avut o ocazie la trei minute.

Am jucat foarte bine”, a spus Stoica citat de GSP.

Dawa a marcat pentru roș-albaștri, în timp ce Biton a deschis scorul pentru Maccabi Tel Aviv.

Ce se întâmplă cu Risto Radunovici

MM Stoica a dezvăluit ciu această ocazie că fundașul stânga muntenegrean Risto Radunovic are șanse mari să își prelungească contractul la FCSB.

Apărătorul de 32 de ani mai are șase luni de contract cu echipa roș-albastră

„Eu mai am 6 luni de contract, am voie să discut cu oricine și vedem ce va fi. Nu pot să vorbesc despre echipa la care vreau să merg, văd ce zic și agenții. Nu am nimic concret de aici, am vorbit ceva, dar nu e nimic oficial”, a spus Radunovic imediat după meciul cu Maccabi Tel Aviv (1-1), în preliminariile UEFA Champions League.

După 4 luni de negocieri, Gigi Becali s-ar fi decis să îi ofere prelungirea la FCSB, notează aceeași sursă.

Pentru FCSB urmează jocul pentru calificare

Calificarea se decide la retur, Miercurea viitoare, la Budapesta se decide calificarea

„A fost o mărturie: echipa asta poate în Europa, aveam dubii mari. Crețu are 35 ani, dar nu are experiență în Europa, spre exemplu. Popa încă nu își găsește cadența pentru echipa asta, dar împotriva unor adversari atât de valoroși. Am avut foarte multe ocazii”, a spus Mihai Stoica la „Fotbal Show” de la Prima Sport.