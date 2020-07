Vasile Bâlc avea doar 28 de ani și a murit din cauza unei leucemii care a evoluat fulminant. În doar opt luni de la descoperire, tânărul care era fizioterapeut la Fundația Mihai Neșu, a murit fără ca medicii să mai poate face ceva pentru el.

„Vasile cutezatorul, creativul, colegul si prietenul nostru, Vasile cel plin de viata, care era mereu atat de dornic sa cunoasca lumea, sa calatoreasca, Vasile cel sensibil, asa cum l-am cunoscut noi, cu multa dragoste pentru copii, Vasile ne priveste acum de sus, din inaltimi, vede de-acolo locuri pe care nu a apucat sa le vada.

Vasile e un suflet frumos, asa l-am cunoscut, un om vesel, darnic, puternic, care a vrut sa lupte pana in ultima clipa pentru viata. Ne-a dat o lectie de viata. Știm ca de acolo de sus va fi cu noi, cu toti cei ai fundatiei, cu toti cei dragi ai lui, in toate locurile in care a fost si pe care ar mai fi vrut sa le vada.Vasile, ne bucuram ca te-am cunoscut, ca ne-a intalnit Dumnezeu! Te-am indragit maxim! Iti multumim pentru tot. Dumnezeu sa te primeasca in Rai! Vei fi pentru totdeauna in sufletele noastre”, a scris Mihai Neșu.

Fostul fotbalist al Naționalei României a creat la Oradea, Centrul Sfântul Nectarie, care aparține Fundației Mihai Neșu și a oferit până acum zeci de mii de ședințe de terapie. „Este cel mai important lucru care îl fac în momentul de față și îmi doresc din tot sufletul să fie cât mai mulți oameni care ne susțin și să adunăm banii necesari, să începem să îl construim cât mai repede”, spunea Mihai Neșu despre centru de recuperare și fizioterapie care l-a creat.

„Va fi dotat cu grădini multi-senzoriale, cu spații de joacă pentru copii cu dizabilități, cu un loc pentru hipoterapie, va avea piscină proprie, noi acum facem hidroterapie, dar în colaborare cu un hotel din oraș, acolo vom avea piscina noastră. Dar va fi gândit totodată ca un spațiu de agrement pentru oamenii din oraș”, a mai spus și Iulia Băcăran, director executiv al Fundației Mihai Neșu.