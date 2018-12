Mihai Mărgineanu a luat plasă cu o maşină recent achiziţionată. Ce reproşează reprezentanţei de unde şi-a achiziţionat bolidul

Artistul Mihai Mărgineanu, cunoscut şi pentru rolul „Ardiles” din serialul „Las Fierbinţi”, a luat plasă cu o maşină recent achiziţionată, despre care susţine că are mari probleme tehnice.





Aşa cum scrie portalul www.cancan.ro, Mărgineanu a fost văzut zilele trecute într-un mall din Capitală vorbind la telefon, extrem de surescitat. Cel mai probabil conversaţia era cu cei de la reprezentanţa de unde cumpărase maşina.

Reproşurile cântăreţului se refereau în special la bateria maşinii, care se descarcă foarte repede.

“S-a consumat bateria în două zile. S-o pornesc, pot și eu. Nu trebuie să mi-o porniți, trebuie să vină cineva s-o ia. Oricum o să ajung și eu la voi, vreau să fac o scrisoare lungă șefului de service, directorului, ca să-i anunț că îi dau în judecată. Eu cred că am cheltuit, până acum, un miliard. Am un miliard facturi și mie nu-mi merge mașina. Și o aduc și-i dau foc! Nu mai contează! Asta este bătaie de joc. Cabluri am și eu și pot s-o pornesc”, a răbufnit artistul la telefon.

