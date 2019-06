Sinucidere învăluită în mister. Sumă importantă de bani, descoperită lângă cadavru. Amănunte despre moartea care a șocat România

Un tânăr s-a sinucis în centrul pasajului Mihai Eminescu. Acesta avea asupra sa o sumă importantă de bani și mai multe bijuterii.





Sinuciderea în condiții neelucidate a unui tânăr a agitat spiritele locuitorilor Iașiului. Un tânăr în vârstă de 34 de ani și-a pus capăt zilelor, aruncându-se în gol în pasajul Mihai Eminescu. Anchetatorii au descoperit că bărbatul avea asupra sa mai multe bijuterii și o sumă impresionantă de bani. Aceștia nu au găsit însă un bilet de adio, informează Bzi.

Tânărul a fost găsit într-o baltă de sânge în centrul pasajului Mihai Eminescu, după ce s-ar fi aruncat în gol. Un apel la numărul unic de urgențe a fost efectuat joi noaptea, la ora 00:05. Cineva avea să anunțe că un bărbat a căzut în gol în pasaj.

La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj medical, dar nu au mai putut face altceva decât să constate decesul. Din câte se pare, Gabriel Bob, în vârstă de 34 de ani, s-ar fi aruncat în cap. „S-a aruncat direct în cap. L-am văzut acolo, cum se urca. Poliția a găsit bani și bijuterii la el.”, a spus un martor.

Același martor a precizat că bărbatul care s-a sinucis ar fi pierdut bani la jocurile de noroc. Aceasta variantă nu pare plauzibilă. Martorul care a precizat asta a mai spus că l-a văzut pe Bob de câteva ori pe lângă sălile de jocuri de noroc. Tânărul care a decis să-și pună capăt zilelor nu era din Iași.

„In jurul orei 12:10 s-a dat alarma. Echipajul SMURD a ajuns la fata locului in aproximativ doua minute. In momentul in care am ajuns sa evaluam pacientul, ne-am dat seama ca acesta avea leziuni incompatibile cu viata. Acesta prezenta fractura cranio-cerebrala severa, cu pierdere de substanta cerebrala. Cel mai probabil, acesta a decedat in momentul contactului cu solul. Un sofer care venea dinspre Pacurari inspre centrul orasului s-a trezit cu barbatul in fata autoturismului. S-a speriat si soferul respectiv, noroc ca nu a trecut peste victima cu autoturismul. Tot soferul a fost cel care a oprit circulatia in Pasaj, impreuna cu un trecator. Astfel, s-a constatat decesul si am asteptat pana au sosit cei de la Institutul de Medicina Legala pentru a ridica trupul barbatului.”, a precizat dr. Ovidiu Popa.

Polițiștii ieșeni au inceput o anchetă. „Politistii au fost sesizati printr-un apel efectual la numarul unic de urgente 112 despre faptul ca un barbat ar fi cazut in Pasajul «Mihai Eminescu» si ar fi decedat. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt. De asemenea, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.”, a precizat Diana Iacob, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

