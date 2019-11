Adi Minune, Cătălin Botezatu și Rita Mureșan sunt doar câteva persoane din spațiul public care au vrut să-l bată pe Mihai Albu de-a lungul timpului. Manelistul este „cel mai bun exemplu”, spune creatorul de modă.

„Când a apărut copilul ceva s-a dereglat. Și-a făcut o carieră singură. Era să iau bătaie foarte rău, dar să-i numesc nu-mi ajung degetele de la mâini și picioare. Cel mai bun exemplu este Adi Minune”, a declarat Mihai Albu pentru Spynews.

Mihai Albu, salvat de Marcel Pavel

Marcel Pavel a stopat conflictul dintre Adi Minune și Mihai Albu, care altfel, s-ar fi putut termina destul de rău pentru creatorul de modă, condițiile în care manelistul avea spatele asigurat.

„A vrut să mă bată cu băieții lui. M-a apărat Marcel Pavel. Am fost la aceeași masă și a vrut să mă bată. I-a explicat Marcel Pavel că nu am nici o vină. Și Cătălin Botezatu a vrut să mă bată, Rita. Am stricat prietenii cu toți, de abia acum le-am reluat, după divorț s-au mai liniștit apele”, a declarat Mihai Albu, potrivit sursei citate.

