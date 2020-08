A dat din nou Monaco pe România. Mihaela Rădulescu se află în această perioadă în țară, pentru a lucra la un proiect cunoscut. Ea prezintă un reality-show, „Ferma”, difuzată de Pro TV, și filmările se realizează într-o pădure, la câțiva kilometri depărtare de București.

Profitând de o scurtă pauză, Mihaela Rădulescu a ținut să se fotografieze în natură, alături de diverse animale: iepuri, căprioare, cerbi, un măgar și vulpi. Diva a postat imaginile pe rețelele de socializare și a obținut aprecierea fanilor.

„Formatul acestei emisiuni e schimbat în multe privințe, nu doar ca locație. Mi-a plăcut tot ce am auzit despre noul început al Fermei și m-a atras… dificultatea proiectului. E cu totul altceva decât tot ce am făcut până acum și asta a contat enorm pentru mine. Las acasă rochii și pantofi cu toc și trec la haine groase, bocanci și… căciuli, dar cu stil.

Mă înham la proiectul ăsta cu toată energia mea bună, cu toată ambiția de a descurca ițele situațiilor tensionate, cu toată înțelegerea pentru cei care vor trece prin momente grele. E un reality show care pune la încercare limite, conturează neputințe, temeri, dar luminează și reușite, ambiții neexersate până acum…

E al naibii de interesant să urmărești evoluția concurenților în 3 luni de… tabără de muncă, ieșiți total din zona lor de confort sau chiar de competență. Va fi și vesel, și trist, și tensionat, și emoționant… Ca în viața reală, a oricăruia dintre noi”, spunea Mihaela Rădulescu în momentul în care acceptase să participe la acest proiect, la începutul anului trecut.

Diva vorbea și despre trecerea de la Monaco la România. „Știi cum se zice – the story of my life. Sunt expertă în schimbări de macaz. Am avut nevoie de o perioadă liberă, pentru probleme personale și acum mă întorc la muncă… și la munte.”