Mihaela Rădulescu ocupă un loc privilegiat printre vedetele showbizului autohton, asta, în principal, datorită prezenței incitante. Vedeta este foarte deschisă când vine vorba de sex şi a mărturisit că şi-a început viaţa sexuală la vârsta de 17 ani, scrie Cancan.

Chiar dacă ea a fost cea extrem de curioasă, experiența nu a fost tocmai plăcută pentru ea, mai alesccă partenerul ei era un tânăr complexat. „Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate și aproape că eu am provocat „experiența”. Iubitul meu mă tot săruta, mă tot amețea, dar era mult prea timid pentru planurile mele. Am preluat conducerea, urmându-mi instinctul, căci experiență nu exista, eram mult mai liberă decât el, care era oarecum îngrozit de ideea dezvirginării.

Am consumat întâmplarea, nu mi s-a părut nimic grozav, poate și pentru că am avut ghinionul să încep cu un bărbat stângaci și complexat, în fine, un adolescent chinuit, oarecum de familie, care, cred, că și astăzi are probleme la așternut (să mă scuze!)”, mărturisea Mihaela Rădulescu.

