Show-ul Ferma. În Plus va avea marea premieră în această seară, 7 septembrie, de la ora 23.30. Gazda emisiunii este Vali Bărbulescu, iar acesta o va avea ca invitată pe Mihaela Rădulescu, gazda emisiunii Ferma. Orășeni vs. Săteni.

Celepbra prezentatoare va vorbi despre acest sezon al emisiunii, precum și despre noii concurenți. „Este un proiect anormal. Am hotărât să punem față în față două categorii de oameni foarte diferite: orășeni vs. săteni. Sunt foarte multe contradicții între cele două lumi.

Tot așa fraieră sunt. Ca să înțelegi un proiect, trebuie să trăiești în el. Eu m-am mutat aici la rulotă, am învățat cumva să îmi dozez un pic trăirile”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit ferma.protv.ro.

Emisiunea Ferma. În Plus poate fi urmărită exclusiv online pe Pro TV Plus, urmând ca în fiecare zi de marți, miercuri și joi să apară câte o nouă ediție, de la ora 23:30, imediat după încheierea show-ului de la TV, notează sursa citată.

Vali Barbulescu, prezentatorul Ferma În Plus: „„Sunt ferm convins că în 2020, conținutul ONLINE este cel puțin la fel de important ca cel ON AIR. Abia aștept să arăt românilor de peste tot ceea ce nu văd la TV, ceea ce nu citesc în ziare sau nu află de la vecinii de palier, despre cel mai tare reality show din România: FERMA. Orășeni vs Săteni. În plus, la „FERMA. ÎN PLUS” vorbim despre INTERACTIVITATE și despre o adevărată comunitate a fanilor FERMA. LIKE & SHARE !”.