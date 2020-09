Mihaela Rădulescu, prezentatoarea show-ului „Ferma” s-a plâns că nu a avut nicio zi liberă de când a venit în România.

„Anul acesta, Ferma pune sub același acoperiș două lumi care refuză în mod normal conviețuirea: orășenii și sătenii. Deși în realitate se află la câțiva kilometri unii de alții, cele două tabere arată, se comportă, gândesc și acționează total diferit.”, a scris Mihaela Rădulescu pe social media.

Mihaela Rădulescu a vorbit pentru prima dată despre programul pe care îl are în România

„Nu sunt pe relaxare. Am filmat până la 3. Nu am avut nicio zi liberă de când am venit în țară. Când îi privești pe concurenți te simți cel mai norocos din lume că ai unde dormi, ai ce mânca, ce bea. Compartiv cu concurenții trăiesc vis. Dacă nu m-aș compara cu concurenții, sigur că aș putea începe să mă plâng și să fac o listă de lucruri care îmi lipsesc sau nu-mi plac mie. Eu trăiesc la rulotă, pentru că este o opțiune personală… Sunt aici… mă trezesc, fac sport, mănânc și mă duc la filmare. Termin noaptea filmarea… mă demachiez și mă bag în pat”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu: ”Mă înghesui în baia asta mică, dorm în rulotă și sunt înconjurată de un morman de haine”

„În fiecare sezon concurenții au avut de tras chestii nasoale. Ei trăiesc săptămâni întregi fără cafea, fără nimic. Nu mai zic fără telefon… Dacă vezi cum tânjesc după niște spaghete sau lucruri din astea. Eu am condiții chiar extraordinare și am și norocul să fiu în mijlocul unei păduri, mai spune vedeta de la Monaco.

„Când mă trezesc calc direct pe pământ, pe frunze. Am apă caldă, am un pat imens. Am condiții foarte plăcute de muncit. Mă simt bine. Eu mi-am ales să dorm la rulotă, ei mă trimiteau la hotel să dorm într-un pat de om, să fac duș în baie mare. Eu mă înghesui în baia asta mică, dorm în rulotă și sunt înconjurată de un morman de haine. Nu prea am pe unde să calc pe aici. E puțină chinuială, dar îmi place chinuiala asta. Prefer confortul de a mă trezi la locul de muncă. Eu și cu paznicii de noapte”, a mai spus Mihaela Rădulescu într-un interviu pentru Viva.