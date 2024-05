Sport Mihaela Buzărnescu, în mare pericol. Scandal de dopaj în lumea tenisului







Mihaela Buzărnescu, fost număr 20 în ierarhia WTA, a povestit recent un episod în care a fost la un pas să-și încheie cariera din cauza unui banal aliment.

Mihaela Buzărnescu, depistată pozitiv

Totul s-a întâmplat imediat după pandemie, la un turneul din Mexic, când, în urma unui test antidoping Mihaela Buzărnescu a ieșit pozitivă. „Am ieșit pozitivă la turneul din Mexic, după pandemie, dar totul s-a rezolvat pentru că era din cauza cărnii de pui”, a povestit sportiva.

Cum cazul Simonei Halep a setat un precedent în rândul sportivilor români, Mihaela Buzărnescu a fost întrebată de jurnaliști dacă a avut vreodată emoții la testele de doping. Pornind de la această întrebare Miki a povestit un episod din 2021, când a fost la un pas să-și încheie cariera.

„Carnea de pui era contaminată”

„O singură dată mi s-a întâmplat să-mi iasă o testare pozitivă, într-o cantitate mică. Eram în Mexic, la un turneu WTA. Acolo, carnea de pui era contaminată, trebuia să avem grijă la ce mâncăm, era scris asta peste tot.

Fiind după pandemie, noi în perioada acelui turneu nu aveam voie să ieșim din hotel, iar mâncarea era susținută de organizatori, nonstop, mâncam la hotel sau la bază. Am fost testată și, când am plecat la alt turneu, mi-a venit rezultatul. A fost pozitiv. A trebuit să completez mai multe hârtii, în care să spun tot ce am mâncat în fiecare zi, unde, cantitățile pe care mi le aminteam.

Au făcut cercetări după și s-a dovedit că era din cauza cărnii de pui pe care o primisem la concurs. Astfel, a fost totul anulat. În rest, nu m-am temut niciodată la testări pentru că știam că nu aveam ce să iau care să mă expună la testări”, a precizat Mihaela Buzărnescu la GSP.

Mexicul se numără printre statele intens supravegheate de WADA, la fel și China sau Guatemala. Statul sud-american este recunoscut pentru carnea contaminată cu Clebuterol, o substanță interzisă în Europa.

Mihaela Buzărnescu, aproape de o suspendare din tenis

În ultima perioadă, au fost raportate cazuri similare cu cele ale sportivei Mihaela Buzărnescu. De exemplu, 23 de înotători chinezi au fost testați pozitiv după ce au ingerat un medicament interzis. De asemenea, și Paul Pogba a primit o suspendare, fotbalistul celor de la Juventus a invocat aceleași argumente

Această explicație a devenit tot mai des utilizată în rândul sportivilor care sunt testați pozitiv. După ce a fost depistată pozitiv, celebra patinatoare Kamila Valieva s-a apărat invocând faptul că a băut din același pahar cu bunicul ei, care lua medicamente.

„Bunicul îmi dădea deseori ceva precum un măr sau un desert din fructe de pădure, lapte, banane, ceva suc. El ia pastile la recomandarea medicilor. Probabil această pastilă a ajuns în desertul pe care mi-l dă de obicei. Am văzut de câteva ori cum zdrobea pastilele cu cuțitul, le dizolva într-un pahar și le consuma. Poate am băut din același pahar sau poate am mâncat ceva de pe același tocător”, a delcarat patinatoarea Kamila Valieva