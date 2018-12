Micuța Ioana, fetița care a păcălit moartea. Povestea unei mame care a născut un copil de 550 de grame

Anca este profesoară. Predă limba franceză la o școală dintr-un sat din județul Dâmbovița. În urmă cu 10 luni a născut-o pe Ioana. A născut prematur. La 28 de săptămâni fetița cântărea 550 de grame și avusese restricție de creștere de 4 săptămâni, deci sarcina era de 24 de săptămâni. „Fetița nu mai avea oxigen, se zbătea între viațăși moarte. A stat 70 de zile intubatăși aproape 5 luni internată în spital”, povestește Anca.





Anca Jeculescu și-a ales meseria de profesor, fiindcă iubește tare mult copiii. Și-a dorit enorm și un copil al ei, iar ziua când a aflat că e însărcinată a fost cea mai frumoasă din viața ei. Doar că sarcina nu a decurs așa cum ar fi trebuit. La 28 de săptămâni, Anca a mers la un control la medicul din Târgoviște care o îngrijea și de acolo lucrurile au luat o altă întorsătură: „Am fost tratată la Târgoviște. Din păcate, nu au fost observate la timp niște probleme în sarcina mea, astfel că am făcut preeclamsie (hipertensiune arterială-n.r) și, la 28 de săptămâni, am fost trimisă de urgență la București”, povestește mămica.

În Capitală, Anca a fost plimbată între spitale. Medicul ginecolog de la Târgoviște a trimis-o inițial la Spitalul Colentina pentru investigații, doar că medicii de aici, văzând despre ce e vorba, au trimis-o la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino. Aici s-a luat decizia ca femeia să fie trimisă la Spitalul Universitar de Urgență București. „A fost un noroc că am ajuns la Spitalul Universitar, pentru că aici exista aparatura necesară pentru ca fetița mea să supraviețuiască. Am aflat că bebelușul avea restricție de creștere de patru săptămâni, practic sarcina era de 24 de săptămâni. Copilul nu mai avea oxigen, deja se zbătea între viață și moarte, iar eu eram în pragul unei crize, aveam tensiunea 20”, ne-a mai declarat Anca. Fetița ei a stat 4 luni și 3 săptămâni internată în Spitalul Universitar dintre care 70 de zile în terapie intensivă, intubată, fără prea multe șanse de supraviețuire. Dar fetița și-a dorit să trăiască și, ajutată de medici și de întreg personalul medical, a câștigat lupta cu viața.

A fost la un pas să orbească

„Când am născut-o nu m-am așteptat să fie atât de mică. Când miam revenit după anestezie, primul lucru pe care l-am făcut a fost să întreb de ea. Soțul mi-a spus că era la incubator. A fost un șoc pentru mine. Am trecut prin mai multe stări: de la dezamăgire la neputință, la furie, la speranță. Mult timp veștile nu au fost bune, fetița având foarte multe complicații. Nu reușea să respire singură. Apoi i s-a făcut operație de retinopatie, pentru că exista riscul să orbească. A stat pe perfuzii o lună de zile tocmai de aceea a fost destul de grea redresarea ei. Și acum asimilează foarte greu, are doar 4, 30 kg la 10 luni. Este însă o fetiță vioaie și chiar dacă mai avem de făcut câteva investigații, ce a fost mai greu a trecut, iar acum ne bucurăm de fiecare progres al ei. Ioana a luptat alături de noi ca să trăiască și este o minune de la Dumnezeu”, a mai spus profesoara de limbă franceză.

Ziua Mondială a Prematurității

Anca și soțul ei Ionuț au participat cu micuța Ioana la evenimentul organizat, recent, la Spitalul Universitar de Urgență București, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității. În total, 45 de părinți din mai multe orașe ale țării au venit alături de copiii lor, născuți prematur în cadrul SUUB. Statisticile arată că unul din 10 bebeluși se naște înainte de termen. Doar la Spitalul Universitar de Urgență București, în primele 10 luni ale anului au fost născuți 280 de prematuri, dintre care 22 au avut o greutate de sub un kilogram.

