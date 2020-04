Michelle Obama va deveni prezentatoarea unui show TV dedicat copiilor izolaţi la domiciliu, a anunţat vineri fosta primă doamnă a Statelor Unite prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, relatează DPA.

Michelle Obama, care este şi autoarea unei cărţi devenite bestseller, a anunţat că a încheiat un parteneriat cu postul de televiziune PBS Kids şi cu prestigioasa editură Penguin Random House pentru a prezenta un show TV săptămânal ce va consta în sesiuni de lectură dedicate poveştilor pentru copii. Episoadele acestui program TV vor fi difuzate în streaming în fiecare luni.

În noul serial, intitulat „Monday’s with Michelle Obama”, soţia fostului preşedinte american Barack Obama va citi poveştile ei preferate din mai multe cărţi pentru copii, începând din 20 aprilie, au anunţat pe Twitter reprezentanţii postului PBS Kids.

Noua producţie, care va fi difuzată pe durata a patru săptămâni, va debuta cu o lectură a poveştii „The Gruffalo” şi va continua cu alte titluri cunoscute din literatura americană pentru copii, precum „There’s a dragon in your book”, „Miss Maple’s seeds” şi „The very hungry caterpillar”.

Familiile americane vor putea viziona acest serial pe două platforme online ale postului PBS Kids – pe pagina sa de Facebook şi pe canalul său de YouTube -, dar şi pe pagina de Facebook a grupului editorial Penguin Random House, în fiecare zi de luni, la ora 16:00 GMT.

Sursa: Agerpres