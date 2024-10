Monden Michele Morrone, rol principal în cel mai așteptat film. Peripețiile actorului la București, cu Nichita







Michele Morrone, actorul care s-a făcut remarcat în filmul „365 Days”, a mai primit un rol principal. El va juca alături de dublul câștigător de Oscar, Anthony Hopkins, în pelicula „Maserati: The Brothers”, un film biografic despre frații Maserati și cariera lor în industria auto.

Michele Morrone joacă rolul principal

Actorul de care sunt îndrăgoste majoritatea femeilor îl va portretiza pe Alfieri Maserati, care, împreună cu frații săi, a fondat renumitul brand italian de mașini de lux, în 1914. Filmul este regizat de Bobby Moresco, care a lucrat anterior la o producție similară, Lamborghini: The Man Behind the Legend. Acesta aduce, din nou, pe ecrane, o poveste captivantă, plină de curse de mașini, intrigiși rivalități între frați. Anthony Hopkins va juca rolul unuia dintre susținătorii financiari din Italia ai fraților Maserati.

Când apare filmul „Maserati: The Brothers”

Filmările au loc în Bologna (Italia), locul în care a luat naștere brandul Maserati. Filmul va prezenta nu numai ascensiunea familiei producătoare de mașini, ci și problemele cu care frații Maserati s-au confruntat.

Acest rol ar putea marca un nou moment-cheie pentru Morrone, oferindu-i ocazia să demonstreze că poate excela nu numai ca imagine a HELL ENERGY, ci și în roluri dificile. Premiera „Maserati: The Brothers” este planificată pentru anul viitor.

Michele Morrone, vizită neașteptată în România

În urmă cu doar câteva săptămâni, Michele Morrone a venit la București pentru a petrece timp cu noua lui iubită româncă. Bogdana Tancău este o antrenoare de fitness cu peste 10 ani de experiență, care a transformat pasiunea sa într-o afacere de succes prin deschiderea propriei săli de antrenamente în București. Aceasta formează un cuplu cu actorul de câteva luni și a dorit să îi arate cum este viața în București.

Singura problemă este că și Nikita, „Spaima Bucureștiului”, pretinde că are o relație cu Morrone. Aceasta a spus că actorul a plătit-o pe Bogdana Tancău să iasă cu el în Capitală pentru a se răzbuna pe ea. Nikita a mai zis că s-a văzut-o cu Morrone și că acesta este îndrăgostit până peste cap.

„Michele Morrone este îndrăgostit de mine, ceea ce pe mine nu mă afectează și nu mă interesează, pentru că bărbații vorbesc multe și fac puțin. Într-adevăr, a fost în Spania, recunosc. Nu știu ce a văzut el la mine, ce vrea el de la mine, vorbim de aproape nouă luni de zile încontinuu pe telefon, pe video. Da, am urmărit toate peliculele cu el. Bine, asta nu înseamnă că dacă e un actor fin, e și în realitate”, a spus Nikita.

Nikita s-a dus după Morrone în Centrul Vechi, dar acesta a ignorat-o. Ea a spus că s-a prefăcut că nu o cunoaște pentru că sunt certați. După plecarea din România, nu s-a mai auzit nimic de actor, Nikita și iubita lui, Bogdana.