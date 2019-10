Michel Platini, fost pre­ședinte al UEFA, dar poate reveni în fotbal. Suspendarea primită în urmă cu patru ani, în urma scandalului de corupție izbucnit după ce a fost acuzat că a primit 1,8 milioane de euro de la Sepp Blatter – fost președinte FIFA – a expirat.

„Am suferit profund în primele luni”

Fostul mare fotbalist francez a acordat un interviu pentru „L’Equipe” și a vorbit despre pauza forțată pe care a luat-o în ultimii ani.

„Am suferit profund în primele luni. Îmi puneam șapcă și ochelari pentru a ieși din casă. Mă simțeam ca Al Capone, atât de multe lovituri primeam de peste tot. Am înțeles rapid că nu mă puteam apăra, că există un complot la FIFA împotriva mea, că eram considerat vinovat chiar înainte de a vorbi. Dar nu-mi puteam trage un glonț în cap. Trebuia să supraviețuiesc”, a spus Platini.

Campionul european s-a concentrat pe golf și a încercat să se relaxeze. „Am progresat la golf, m-am plimbat, am călătorit, mi-am văzut mai mult copiii și nepoții. Am dus o viață de pensionar fără a fi ieșit la pensie. Și cei patru ani s-au scurs repede. Cea mai bună amintire din această perioadă: am avut timp să mă relaxez. Plecam unde voiam, când voiam, fără a fi stresat”, a conchis Platini.

Te-ar putea interesa și: