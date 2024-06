Mister în Grecia. Cunoscut jurnalist dispărut după o plimbare pe plajă

Michael Mosley, un cunoscut prezentator de televiziune din Marea Britanie, a devenit subiectul unei povești demnă de Agatha Cristie. La fel ca și în povestirile cunoscutei scriitoare, el a dispărut, misterios, pe o plajă.

Cunoscutul prezentator de televiziune britanic a ieșit singur la o plimbare pe o plajă, de pe insula Symi, undeva în apropiere de coasta Turciei. El a fost dat dispărut după ce, în mod misterios, nu a mai revenit la locul de cazare.

Prezentatorul de televiziune a ieșit singur la plimbare, pe o plajă din insula Symi. Michael Mosley a fost văzut, pentru ultima oară, miercuri la 13:30, ora locală, când și-a anunțat intențiile. El a precizat că va urma o potecă de-a lungul plajei Agios Nikolaos până la satul Pedi. Soția sa a reclamat dispariția, autorităților, în dimineața zilei de joi.

Poliția locală a demarat o operațiune de căutare, în coordonate cu garda de coastă și brigada de pompieri de pe mica insulă aflată în estul Mării Egee.

Michael Mosley este un doctor cunoscut pentru emisiunile pe teme medicale pe care le realizează. În vârstă de 67 de ani, el a realizat mai multe emisiuni, în Marea Britanie. Între acestea se numără „Aveți încredere în mine, sunt un doctor”, difuzată de BBC. De asemenea, a apărut și în alte emisiuni, transmise de BBC, dar a fost și invitat regulat în emisiunea „This Morning” de pe ITV.

De menționat că medicul britanic a popularizat Dieta 5:2, o formă a postului intermitent.

Symi este o insulă stâncoasă slab populată cu o lungime de aproximativ 16 kilometri pătrați. Aici locuiesc în jur de 2.500 de locuitori. Drept urmare, autoritățile au apelat la mijloace tehnice pentru a încerca să descopere urmele prezentatorului Michael Mosley. Pompierii încearcă să îl găsească cu ajutorul unor drone. De asemenea, poliția a solicitat și un elicopter, potrivit autorităților locale.

O brigadă separată de pompieri a fost mobilizată pe insula Rodos din apropiere pentru a ajuta cu căutările în caz de necesitate.

Telefonul său a fost găsit în locul în care Michael Mosley stătea cu soția sa, care a anunțat dispariția, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru BBC News.

Ofițerii verific[, de asemenea, imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a găsi orice urmă lăsată de prezentatorul de televiziune.

#BBC profile and doctor Michael Mosley missing in #Greece#British TV personality #MichaelMosley (67) is #missing and here he is on the beach where he was last seen. pic.twitter.com/nuqkqq32el

— Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) June 6, 2024