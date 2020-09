Căzut cumva în uitare după înfrângerea sa la alegerile primare democrate , miliardarul Michael Bloomberg va cheltui cel puțin 100 de milioane de dolari pentru a susține campania candidatului democrat Joe Biden împotriva președintelui republican, în Florida, un stat esential în alegerile prezidențiale din Statele Unite.

Informația a fost lansată de anturajul lui Bloomberg pentru cotidianul The Washington Post.

„Votul începe în 24 septembrie în Florida, așa că este urgent nevoie de injectare de noi bani în acest stat”, a declarat Kevin Sheekey, consilier al lui Mike Bloomberg.

„Mike crede că, prin investiții în Florida, aceasta va permite ca finanțările de campanie și alte fonduri democrate să fie utilizate în alte state, în special în Pennsylvania”, a adăugat el.

Fostul primar din New York, care a fost unul din candidații la primarele democrate din acest an, a luat această decizie după ce președintele Donald Trump a anunțat, săptămâna aceasta, că este pregătit să-și finanțeze campania din fondurile sale personale, relatează The Washington Post.

Donald Trump, care a câștigat în Florida în urmă cu patru ani, se bazează pe o participare puternică din partea electoratului republican din statul în care deține o a doua casă și pe care îl vizitează deseori. Principalele state cheie – Florida, Pennsylvania, Michigan, Carolina de Nord, Wisconsin și Arizona – au fost câștigate de Donald Trump în 2016, între care patru care l-au votat pe Barack Obama în 2012.

Joe Biden conduce în Florida, dar cu un scor strâns, cu 48,2% față de 47% pentru adversarul său republican, potrivit celei mai recente medii din sondajele publicate de RealClearPolitics.

De la începutul anului 2019, campania lui Donald Trump a cheltuit aproximativ 800 de milioane de dolari, mai mult decât dublu față de fostul vicepreședinte democrat.