Alături de cei doi, au mai participat şi parlamentari PSD din Bucureşti şi Ilfov, dar şi specialişti din CNAIR, PMB, Metrorex şi reprezentanţi ai primăriilor de sector

Gabriela Firea a afirmat că a primit asigurări din partea ministrului Transporturilor că, până la sfârșitul anului, magistrala M5 va fi dată în folosință.

„Avand in vedere ca la aceasta intalnire sunt de fata reprezentanti ai tuturor institutiilor care au in administrare obiective de investitii importante dar si parlamentari care pot initia modficari legislative care sa faciliteze dezvoltarea investitiilor in zona metropolitana, am discutat despre toate lucrarile de infrastructura care afecteaza traficul rutier atat in Bucuresti cat si in regiunea Ilfov.

Este vorba despre centura Capitalei, proiectele de construire a pasajelor supraterane de la Domnesti, Berceni, Oltenitei si Mogosoaia, lucrarile de la metrou – magistralele M5 si M6, precum si despre calea ferata ce va lega Bucurestiul de Otopeni, lucrare care ar trebui finalizata pana la inceperea Campionatului European de Fotbal din 2020.

Pentru ca mare parte din aceste obiective de investitii se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, insa acestea necesita colaborarea cu Primaria Capitalei, am convenit cu ministrul Transporturilor sa mergem impreuna pe teren pentru a verifica stadiul lucrarilor dar si sa colaboram indeaproape, prin constituirea unor grupuri mixte de lucru, astfel incat sa putem solutiona, in timp cat mai scurt, orice problema care poate aparea pe parcursul desfasurarii lucrarilor.

In cadrul intalnirii am subliniat faptul ca este foarte important ca ministerul Transporturilor sa accelereze lucrarile la magistrala M5 si sa continue lucrarile de modernizare a centurii Capitalei, pentru ca aceste obiective de investitii au o influenta majora asupra circulatiei rutiere din Bucuresti. Trebuie sa luam impreuna masuri concrete de fluidizare a circulatiei in Capitala iar finalizarea acestor lucrari la metrou ar avea o contributie majora in acest sens.

Am primit asigurari din partea ministrului Transporturilor ca pana la sfarsitul anului magistrala M5 va fi data in folosinta, iar in ceea ce priveste magistrala M6, domnul ministru Razvan Cuc mi-a explicat ca sunt in etapa de evaluare a ofertelor din cadrul licitatiei”, a spus Gabriela Firea.

De asemenea, Firea a promis că va urgenta emiterea avizelor necesare pentru pasajele Mogosoaia, Berceni si Oltenitei

În legătură cu lucrarile la Pasajul Domneşti şi a celorlalte pasaje de la Mogoşoaia, Berceni şi Olteniţei, Firea a spus că sunt încă în etapa de proiectare, potrivit realitatea.net

