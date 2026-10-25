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Metoda prin care un escroc a încercat să păcălească o pensionară de 83 de ani din Italia. Femeia a reușit să-l dea pe mâna poliției

Metoda prin care un escroc a încercat să păcălească o pensionară de 83 de ani din Italia. Femeia a reușit să-l dea pe mâna polițieiBijuterii. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 83 de ani din Sicilia a reușit să împiedice un furt de bijuterii după ce a fost vizată de un escroc care s-a dat drept reprezentant al autorităților. Pensionara a continuat să vorbească la telefon cu acesta timp de aproximativ trei ore, interval în care și-a anunțat nepotul. Acesta a alertat carabinierii, care au organizat o intervenție și l-au prins pe suspect în momentul în care a venit să ridice obiectele de valoare, arată Fanpage.it.

Incidentul s-a petrecut în localitatea San Giuseppe Jato, din apropierea orașului Palermo. Metoda folosită de suspect presupunea inventarea unei situații penale pentru a determina victima să predea bani sau bunuri de valoare.

Cum a încercat tânărul să o păcălească pe pensionară

Suspectul, un tânăr de 24 de ani din Catania, cunoscut deja de poliție, s-a prezentat drept un general aflat în serviciu la Roma. Acesta i-a spus femeii că autoturismul înmatriculat pe numele ei ar fi fost implicat într-o crimă.

Sub acest pretext, bărbatul i-a cerut pensionarei să strângă toate bijuteriile din locuință, susținând că obiectele trebuiau verificate pentru identificarea persoanei responsabile. Femeia a fost informată că un „expert” urma să se prezinte la domiciliul său pentru a ridica și examina bunurile.

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Pensionara nu a urmat însă instrucțiunile primite. În loc să predea bijuteriile, a continuat conversația telefonică, ținându-l ocupat pe interlocutor aproximativ trei ore. În acest timp, a reușit să-și contacteze nepotul, care a solicitat ajutorul carabinierilor din San Giuseppe Jato.

Telefon

Telefon. Sursa foto: Freepik

Carabinierii l-au așteptat în locuința femeii

Bărbatul a insistat să o convingă pe pensionară să coopereze, apelând-o în repetate rânduri. La un moment dat, a încercat să o determine să accepte planul și printr-un apel video.

Între timp, carabinierii au pregătit intervenția împreună cu colegii lor din San Cipirello. Oamenii legii s-au poziționat în interiorul locuinței și au așteptat sosirea persoanei care urma să preia bijuteriile.

Când tânărul de 24 de ani a ajuns la domiciliu, acesta a pus mâna pe obiectele de valoare, însă a fost surprins de carabinieri înainte de a putea pleca. Bărbatul a fost arestat în flagrant.

Arestarea a fost ulterior validată de judecătorul de instrucție preliminară al Tribunalului din Palermo.

Anchetatorii au identificat un presupus complice

Investigațiile au dus și la identificarea unui al doilea bărbat, în vârstă de 64 de ani, din zona Catania, suspectat că ar fi participat la înșelăciune. Potrivit informațiilor despre caz, acesta s-ar fi aflat la volanul autoturismului folosit pentru deplasarea la locuința pensionarei.

Metoda folosită de suspecți se bazează pe prezentarea unor scenarii false, precum implicarea victimei într-o anchetă penală. Infractorii se dau drept polițiști sau alți reprezentanți ai autorităților și încearcă să obțină bani ori bunuri de valoare invocând presupuse verificări oficiale.

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