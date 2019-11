Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde va ploua pe arii relativ extinse. Totuși, temperaturile ridicate vor face ca doar la altitudini mai mari de 2000 de metri precipitațiile sa fie si sub forma de lapovița și ninsoare.

Ploi slabe se vor semnala izolat și în sudul și în estul țării, îndeosebi în prima parte a zilei. Vântul va sufla tare, cu rafale de pana la 70-80 de km/h in Carpații Orientali, în timp ce în restul teritoriului acesta va fi slab pana la moderat, cel mult moderat. Maximele termice vor urca la prânz pana spre 9-14 grade in Transilvania, Maramureș, Banat si Crișana, 13-18 grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea (cu cele mai ridicate valori așteptate în sud-vestul Olteniei) și 11-16 grade Celsius in Moldova.

În Capitală începutul acestei zile ne va întâmpina cu cer înnorat și ploaie. În timpul zilei cerul se va păstra înnorat, dar ploaia se va opri. Seara norii se vor risipi, lăsând cerul senin.

La munte, de dimineață și până seara soarele va sta ascuns în spatele norilor. În schimb, în timpul serii acești nori vor aduce cu ei și ploaie.

Începutul acestei zile ne va întâmpina cu cer înnorat și ploaie. În timpul zilei ploaia se va opri, dar cerul se va păstra înnorat. Seara, va începe iarăși ploaia.

