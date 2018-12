Meteo. România, la un pas de ÎNGHEȚ. Alertă ANM, chiar înainte de REVELION

Meteo. Temperaturile din România scad considerabil, vremea caldă din ultimele zile fiind doar o coincidență plăcută. ANM a făcut anunțul.





Meteo. Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru ziua de joi, 27 decembrie, că se va răci considerabil.Se pare că ziua frumoasă și călduroasă de Crăciun a fost o minune. Precipitații vor cădea în toate regiunile teritoriului, iar vremea va fi închisă.

Acesta vor fi sub formă de ninsoare în: nordul Moldovei si la munte, mixte in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul si vestul Olteniei si in nordul Munteniei, scrie Stirimondene .

În regiunile de sud și nord cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse numărul de litrii de 25-30 pe metru pătrat. Vântul se va prezenta cu intensificări în timpul zilei, în sud și sud-estul României.

În ziua de 27 decembrie vor fi 5 grade, alături de un cer cu nori și soare. Vânturi vin dinspre vest-sud-vest cu 9 km/h și cu rafale de 15 km/h. Nopatea aduce minima de doar 0 grade Celsius și câteva averse, în mare parte la sfârșitul zilei. Vâturi vin din direcția de vest cu 7 km/h și cu rafale de 11 km/h.

