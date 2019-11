15 județe din Moldova, Dobrogea și Muntenia au intrat de miercuri seară, sub atenționare de cod portocaliu de ceață și burniță, conform atenționării nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit AGERPRES. .Potrivit meteorologilor, pină joi, la ora 2:00, în judeţele Constanţa şi Tulcea se va semnala ceaţă, care va conduce la o vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Până la ora 23:00, ceaţa va persista şi în localităţi din judeţele Galaţi, Iaşi, Vaslui, Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Bacău, Botoşani, Suceava (zona joasă), Neamţ (zona joasă), Vrancea şi Iaşi, fiind semnalate și fenomene trecătoare de burniță. Potrivit ANM, avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

