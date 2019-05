Messi a descins în biroul președintelui Barcelonei și a cerut un transfer de urgență

Lionel Messi, „vioara întâi” a trupei de pe „Camp Nou”, a mers direct în biroul lui Josep Maria Bartomeu, președintele Barcelonei, pentru a-i cere un transfer de urgență, informează presa din Spania.

Argentianianul vrea ca din vară să fie adus la echipă jucătorul german Joshua Kimmich (24 de ani). Acesta a fost mutat pe postul de fundaș dreapta, din milocaș, la Bayern Munchen, iar evoluțiile sale l-au încântat pe Messi. Pe acest post, la Barcelona, nu au convins până acum Nelson Semedo şi Sergi Roberto, jucători propuși de șefii clublului.

Joshua Kimmich was the best full-back in Europe's top 5 leagues 18-19 season: - 13 assists (Highest) - 82 chances created (Highest) - 74 accurate crosses (Highest) - 90.5% pass accuracy (Second highest) - 7.49 rating (Highest) [@WhoScored] pic.twitter.com/882ohTHfGa — Bayern mania (@Bayern_mania) May 28, 2019