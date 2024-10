Social Mesajul unui moldovean care luptă în Ucraina: Am văzut cu ochii mei ce a adus „lumea rusă"







Republica Moldova. Cu mai puțin de două săptămâni până la scrutinele din 20 octombrie, un moldovean își îndeamnă concetățenii să aleagă opțiunea europeană. Alex Kubov luptă de partea Ucrainei și mărturisește că ceea ce a văzut pe front i-a schimba atitudinea față de „lumea rusă”.

Un soldat moldovean se adresează concetățenilor

Alex și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Chișinău, iar din 2012 s-a mutat la Kiev. Atunci când rușii au invadat Ucraina, s-a înscris în armată. Acum are un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, care se află în fața a două scrutine cruciale.

„O să vă spun câte ceva despre mine. Numele meu este Alexander. Sunt luptător într-una din unitățile forțelor armate ucrainene. M-am născut și am trăit cea mai mare parte a vieții la Chișinău. În 2012 s-a întâmplat așa că m-am mutat la Kiev. Am primit cetățenia Ucrainei, am muncit și am locuit în Kiev, iar de-a lungul timpului mi-am deschis propria afacere. Totul a fost bine. La sfârșitul anului 2021, am decis să mă întorc acasă, am trimis chiar aproape toate bunurile mele la Chișinău. Plănuiam să-mi termin toate afacerile și să mă mut la începutul lunii martie 2022. Nu a fost să fie. 24.02.22. Când m-am trezit cu sunetul rachetelor care explodează, mi-am dat seama că începuse un mare război”, a scris Alex.

Apărătorul spune că nu a crezut până la capăt că Rusia va invada Ucraina. Cu timpul, a realizat că nu doar Ucraina este în pericol, iar Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă.

„Am decis pentru mine: este necesar să oprim „hoarda" aici, în Ucraina. M-am înscris ca voluntar. Și acum sunt în război pentru al 3-lea an, într-un război împotriva unui dușman rău, inuman. În acest timp, am trecut prin multe și am văzut cu ochii mei ce a adus "lumea rusă". În regiunile Kiev, Harkiv, Luhansk, Herson și Donețk. Și acum observ cum "lumea rusă" nu-și cruță cetățenii din regiunea Kursk. Zonele populate din regiunea Kursk sunt zilnic făcute una cu pământul. În ciuda faptului că există încă o mulțime de civili acolo. Asta este "lumea rusă"! Când la comanda unui nebun, este gata să distrugă tot. Chiar și proprii cetățeni, pentru a atinge scopuri nebunești”, mai spune luptătorul.

Mesaj vizionar din infernul războiului

Alex Kubov îi îndeamnă pe concetățenii săi din Republica Moldova să nu rateze șansa de a se alinia unor țări care promovează libertatea și pacea. Acesta mai declară că toate narativele promovate de Kremlin ar trebui verificate cu grijă. Și asta, pentru că, de cele mai multe ori, au scopul de a descuraja și de a oprima.

„Dragi cetățeni ai Moldovei, vă îndemn să nu mergeți spre politicienii mincinoși cumpărați de Kremlin. Să nu-i credeți că aderarea la UE va duce Moldova la război. Va încurajez sa va gândiți la viitorul copiilor voștri, unde si cum vor trai mai bine. Gândește-te la o lume în care nu va trebui să te trezești noaptea din anxietate și să fugi să te ascunzi. Vă îndemn să faceți alegerea corectă în referendum!”, a conchis moldoveanul care luptă în Ucraina.