Mesajul judecătorului Mădălina Afrasinie pare a fi o radiografie a ultimilor 20 de ani de Justiție, prezentând situația reală din sistem și efectele deciziilor și acțiunilor politice asupra Justiției, culminând cu încălcarea Constituției.

„Ziua Justitiei imi ofera posibilitatea sa le spun romanilor ca, de peste 20 ani, nu am fost in stare sa legiferez in interesul lor, adoptand acte normative care au incalcat Constitutia!

Ziua Justitiei imi ofera posibilitatea sa imi cer iertare judecatorilor, pentru ca, de peste 20 de ani, judeca dosare in baza unor legi, OUG uri care se modifica peste noapte, functie de alte interese!

Ziua Justitiei imi ofera posibilitatea sa va spun ca, daca vom continua tot asa, este totul pierdut!

Ziua Justitiei imi ofera posibilitatea sa va promit ca nu voi mai sugera judecatorilor sa fie mai atenti cand pronunta solutii in care sunt parti institutiile statului!

Ziua Justitiei imi ofera posibilitatea sa va promit ca nu voi mai permite ca Justitia sa fie folosita, in scop electoral, prin organizarea de referendumuri si prin care aceasta sa fie scoasa la mezat!

Ziua Justitiei imi ofera posibilitatea sa imi cer iertare celor de sus pentru ca si eu fac parte dintr-un sistem care a contribuit si contribuie din plin la decredibilizarea Justitiei!