Mesajul lui Klaus Iohannis în a doua zi de Paște. Ce le spune Veteranilor de Război

Președintele Klaus Iohannis a afirmat luni, în a doua zi de Paști că este ziua în care e „un bun prilej de a reflecta la parcursul istoric al statului român”. Această declarație vine în contextul în care 29 aprilie este și Ziua Veteranilor de Război.





Vă prezentăm mai jos mesajul președintelui în întregime:

"Aniversăm pe 29 aprilie Ziua Veteranilor de Război, un bun prilej de a reflecta la parcursul istoric al statului român. Îi omagiem astăzi pe cei care au pus mai presus de propriul destin viitorul patriei si împlinirea dezideratelor naţionale si ne înclinăm în faţa lor cu recunostinţă si respect.Armata României si-a făcut datoria faţă de ţară în Războiul de Independenţă si în cele două conflagraţii mondiale, militarii nostri continuând să-si pună viaţa în slujba ţării si după 1990, în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak si Balcanii de Vest.Devotamentul si abnegaţia cu care militarii nostri au slujit drapelul naţional, uneori cu preţul sacrificiului suprem, au făcut ca România să fie astăzi o ţară respectată, membră a Alianţei Nord-Atlantice si a Uniunii Europene. Profesionalismul, competenţa si spiritul de camaraderie ale militarilor români sunt cunoscute si apreciate atât în ţară, cât si în rândul aliaţilor si partenerilor nostri.Avem, asadar, datoria de a cinsti memoria eroilor neamului românesc si de a face tot ce ne stă în putinţă pentru a păstra integritatea si libertatea ţării noastre.Cunosc dificultăţile cu care se confruntă în prezent veteranii de război si doresc să îi asigur că le sunt alături si că susţin, în continuare, demersurile pentru identificarea si concretizarea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea acestor probleme.În semn de recunostinţă si ca recompensă morală, cu ocazia celebrării Zilei Veteranilor de Război, am înaintat în gradul următor si am acordat gradul de general de brigadă, în retragere, unor veterani de război.Salut, de asemenea, aportul deosebit al asociaţiilor veteranilor de război la educarea tinerei generaţii si la promovarea cu consecvenţă a valorilor noastre naţionale.Totodată, îmi exprim întreaga consideraţie pentru văduvele de război si văduvele de veterani de război, care au făcut sacrificii si care au trecut cu demnitate prin perioadele de grea încercare.Vă asigur, încă o dată, dragi veterani de război, de aprecierea si respectul meu pentru tot ceea ce aţi realizat în beneficiul statului român, sub culorile drapelului naţional, si vă transmit urări de sănătate si liniste sufletească alături de cei dragi.La mulţi ani!"

