În prag de An Nou, prim-ministrul Florin Cîţu le promite românilor că el şi echipa sa vor „face totul” ca economia să se relanseze în 2021. „Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi” – remarcă premierul liberal, într-un mesaj postat joi pe pagina sa de Facebook. La trecerea dintre ani, el le mulţumeşte românilor pentru că „împreună” au fost o echipă în 2020.

„Un an greu pentru România. Tot ce am făcut la Ministerul de Finanţe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism şi transparenţă. V-am promis că nu voi permite prăbuşirea economiei şi aşa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă şi aşa a fost. Acum, din noua mea poziţie de prim-ministru, vă promit că eu şi echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021. Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi. La mulţi ani tuturor. Aveţi încredere în guvernul vostru, Guvernul României” – este mesajul de An Nou al premierului Florin Cîţu, desemnat de președintele Iohannis după alegerile parlamentare.

2021 se anunță un an complicat

Pe final de an, premierul liberal a anunțat o serie de măsuri nepopulare în proiectul de lege considerat un document al austerității. Anul viitor va veni, potrivit sindicaliștilor nemulțumiți de înghețarea salariilor bugetarilor și de nivelul creșterii salariului minim brut pe economie de la 1 ianuarie 2021, cu proteste în lanț.

Fostul ministru de Finanțe, actualemente prim-ministru, a declarat, în cadrul unei informări de presă de la finalul şedinţei de guvern de miercuri, că prin îngheţarea salariilor bugetarilor bugetul de stat va economisi, în 2021, suma de 17,6 mld. de lei. La un PIB de 1.135 mld. lei, cât estimează guvernul pentru 2021, economia ar fi de 1,5% din PIB. În 2019, guvernul a cheltuit cu salariile bugetarilor peste 11% din PIB. Spre comparaţie, media la nivel european este de 10,1%, dar la un nivel de colectare al taxelor şi impozitelor de 41% din PIB, faţă de 27% în România.

Sursa foto: Facebook Florin Cîțu