Celebra clarvăzătoare Maria Ghiorghiu a scris pe blogul său, despre subiectul micuței Sorina, după ce a avut, din nou, o viziune. De data aceasta, fetița din Baia de Aramă apărea încercând să se joace singură și era tare tristă!

La scurt timp după ce s-a stabilit că Sorina poate pleca din țară, în America, să înceapă o nouă viață alături de familia adoptivă, Maria Ghiorghiu a avut o premoniție. Clarvăzătoarea spune că acest caz este departe de a fi încheiat și că fetița nu i-a apărut fericită.

„Iată cum, și-n această noapte, un glas spunea așa: Au apărut dovezi noi în cazul Sorina! Clipă în care, deși eram cu ochii pe monitor, o văd pe micuța Sorina sub coroana verde a unui copac, a unui pom, jucându-se la umbra copacului. Era îmbrăcată cu un tricou și pantalonași scurți de culoare bleu sau vernil. Micuța Sorina era tare tristă, chiar dacă părea că-și caută ceva că să se joace. Era singură pe iarbă verde de sub pom și se învârtea în jurul lui, de parcă ar fi căutat ceva. Prieteni dragi, m-am rugat, mă rog și mă voi ruga pentru micuța Sorina (și nu numai) ca s-o aibă Bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului în fiecare clipă în grijă și în paza Sa.”, a încheiat Maria Ghiorghiu.

Te-ar putea interesa și: