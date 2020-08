În timp ce Warren își citea discursul online, cu ocazia întrunirii Democrate care i-a desemnat oficial pe Joe Biden și Kamala Harris drept candidați în alegerile prezidențiale, mai mulți spectatori au remarcat în spatele său, în dreapta ecranului, literele B, L și M așezate în ceea ce par a fi niște rafturi cu articole pentru copii.

Observația a fost făcută de mai mulți utilizatori de Twitter și a devenit în scurt timp virală pe rețeaua de socializare.

Those BLM letters next to Elizabeth Warren are… not subtle. Thanks to @texasbryanP for pointing it out and @vodkapundit for the screenshot. #DemConvention #BlackLivesMatter pic.twitter.com/RY0Y3ZdDu7

— Tyler O'Neil (@Tyler2ONeil) August 20, 2020