Mesajele electorale ale USR și PLUS, între bolșevism și delir

Apariția lui Dacian Cioloș pe piața politică a fost însoțită de asigurările că europeanul are în spate o echipă de strategie imbatabilă, care amintește de cei 15 000 de specialiști ai CDR. Nu a trecut mult timp și au apărut declarațiile publice halucinante. Inițial, au fost puse pe seama strategiei imbatabile a reputaților consilieri. Apoi, au început să producă rumoare în propria formațiune. Pe de altă parte, nici despre USR nu se putea spune că nu excelează în declarații și inițiative stupefi ante. Însă, desăvârșirea operei a avut loc abia după ce formațiunile s-au unit. Nimic nu-i mai poate opri. Nici măcar proprii membri, cei care erau gata să-și dea și ultima sufl are pentru succesul „noilor politicieni”. Acum, când văd că nu-i de glumă, o rup la fugă care-ncotro.





Cum ies „roțile motrice” ale PLUS-USR cu declarații șocante, de parcă ar participa la o competiție de declarații trăsnite, cum pleacă un val de oameni. Cei care ezită să plece îi trag de mânecă pe rețelele de socializare. Idei precum renunțarea la proprietate, obligativitatea avortului, conviețuirea în grup, interzicerea flatulenței, aruncarea în pușcării a pesediștilor și altele au fost vehiculate cu frenezie de lideri ai USR PLUS. Deloc surprinzător, de ei s-a lipit imediat eticheta de neo-marxiști. Pentru a înlătura suspiciunile, au recurs la o strategie. Deputații USR Cristian Ghinea și VladEmanuel Duruș au depus o propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor și propagandei comuniste. La proiect și-a adus contribuția Cristian Vasile, istoric și membru al USR.

Iluzii și deziluzii

După ce s-au dezmeticit, luați și ei prin surprindere de propunerile făcute de colegii lor, au apărut și reacțiile. Valeriu Nicolae, fost secretar de stat în guvernul Cioloș, unul dintre cei mai înfocați susținători și promotori ai formațiunii se declară dezamăgit.

„Am vrut foarte, foarte tare să existe un partid comun USR-PLUS și am spus asta de la intrarea mea în politică. Am făcut tot ceea ce am putut pentru ca Alianța să existe și am fost “acuzat”, nu odată, că aș reprezenta interesele “celorlalți”. Am fost totuși singurul de la PLUS care am votat împotriva Alianței. Motivul meu a fost că fără a avea un departament de comunicare comun, cu o echipă puternică, menit să verifice și dacă e necesar să oprească sau să dezmintă pozițiile individuale ale membrilor riscul de erodare a Alianței era prea mare. Am insistat foarte mult pe asta și am insistat la fel de mult pe nevoia minimă a unei echipe critice (Red Team) care să fie obligatoriu consultată înaintea lansării mesajelor către public. Am pierdut”, a afirmat Valeriu Nicolae. Tricourile cu Che Guevara te trimit la închisoare Un alt vector de opinie al USR, Gabriel Bejan, a ghicit strategia inițiatorilor legii, dar nu o agreează.

„USR, partidul ăsta în care mă regăseam la un moment dat, dovedește în ultima perioadă o propensiune ciudată pentru expresii și inițiative de genul „să se interzică”, „obligatoriu”, „reeducare” (...) Cum au ajuns useriștii să se remarce doar când vor să bage oameni la pușcărie, să-i reeduce cu forța sau când îi fac pe jurnaliști „umili”? Acum văd că USR vrea să te trimită la închisoare dacă vinzi tricouri cu Che Guevara (nu mi-am luat unul din Cuba, se vede că am avut fler, că cine dracu știe ce mai pățeam pe aici). Eu înțeleg că inițiatorii legii vor să dea niște sânge de comunist drept ofrandă unora din bula lor de Facebook, în speranța că-i votează...”, spune Bejan.

Doliu URIAS in lumea filmului! S-A STINS in urma cu putin timp... Vestea a fost un SOC pentru TOTI

Pagina 1 din 2 12