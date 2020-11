„Avertisment pentru hoții din magazine”, aşa începe mesajul din anunţul afişat în magazin.

Acest mesaj în limba română a dost afişat în lanțul de magazine Taesco din Londra, sub forma unor afișe, scandalizând întreaga comunitate românească.

Pe afișele revoltătoare se găsește acest mesaj în limba română: „Avertisment pentru hoții din magazine. Hoții din magazine prinși vor fi urmăriți penal. Ofițerii de poliție îmbrăcați în civil acționează în această zonă.”

Anunțul a scandalizat mai multe persoane din comunitatea românească din Londra, printre care Iolanda Costide, un arhitect român cunoscut în Londra, care a reacționat dur la vederea afișului și a trimis o scrisoare de protest conducerii magazinului.

Posterul din raionul de băuturi al hypermarketului londonez i-a revoltat pe românii din Marea Britanie

Iolanda Costide a declarat: „Nu este demn ca un lanț care se prezintă ca progresist în serviciul oamenilor, cum ar fi Tesco, să permită profilarea etnică în magazinele sale. Vă rog, cu amabilitate, să îndepărtați astfel de afișe din magazinele dumneavoastră. În caz contrar, vom atrage atenția Comisiei pentru egalitate și drepturile omului asupra practicilor dumneavoastră.”

Gestul a fost considerat unul josnic, profund jignitor și discriminant, iar românilor nici nu le vină să creadă că un rasism de acest gen trece nevăzut prin Marea Britanie și mare parte din Europa.

Mesajul integral transmis de Ambasada României la Londra:

„Cu referire la informațiile apărute în spațiul public privind mesajul afișat în incinta unei filiale a unui cunoscut lanț de magazine alimentare din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania precizează că Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord s-a autosesizat și a întreprins, în regim de urgență, demersuri atât pe lângă conducerea companiei, cât și pe lângă autoritățile centrale și locale, inclusiv la nivelul ministerului de externe britanic (Foreign, Commonwealth and Development Office), pentru a exprima surprinderea și dezacordul părții române față de apariția mesajului respectiv, ce are un puternic caracter discriminatoriu.

MAE dezaprobă acest tip de mesaje discriminatorii care nu reflectă imaginea reală a comunității române din Marea Britanie, bine integrată și care aduce o contribuție reală la dezvoltarea societății și economiei britanice.

Totodată, MAE informează că, în scrisoarea adresată conducerii companiei și poliției locale, reprezentanții ambasadei au solicitat înlăturarea imediată a materialelor cu caracter discriminatoriu, precum și clarificarea circumstanțelor și a motivelor care au stat la baza utilizării acestora.

Ambasada României la Londra urmărește cu deosebită atenție acest subiect și va întreprinde toate demersurile legale pentru a asigura cetățenilor români din Marea Britanie garantarea drepturilor în calitate de cetățeni UE și aplicarea unui tratament non-discriminatoriu”, se arată în comunicatul postat pe pagina oficială de Facebook.