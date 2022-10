Mesaj împotriva liderului Iranului la televiziunea de stat. Hackerii au preluat controlul buletinului de stiri

Un grup de hackeri a preluat controlul postului de televiziune de stat din Iran pentru a transmite un mesaj de protest împotriva regimului de la Teheran.

Buletinul de știri de sâmbătă a fost întrerupt în jurul orei locale 18:00. Pe micul ecran a apărut o mască, urmată de o imagine a Liderului Suprem Ali Khamenei cu flăcări în jurul său și o țintă pe față. Imaginile au fost însoțite de mesajele „alătură-te nouă și ridică-te“ și „sângele tinerilor noștri picură de pe labele tale”. Protestul a fost revendicat de o grupare numită „Adalat Ali”, sau Justiția lui Ali.

Incidentul vine la scurt timp după ce trei persoane au fost împușcate de forțele de securitate în timpul unui proteste generate de moartea unei femei care a fost arestată în Iran pentru că nu și-a acoperit corenspunzător fața. Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, a decedat în condiții suspecte la trei zile după ce a fost reținută de poliție.

Medicii legiști au susținut că tânăra a murit din cauza unei insuficiențe multiple de organ cauzată de hipoxie cerebrală și nu din cauza unor lovituri în cap, așa cum susțin familia ei și protestatarii.

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV’s live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse „The Blood of Our Youths Is on Your Hands” along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt

— Iran International English (@IranIntl_En) October 8, 2022