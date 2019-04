Mesajul emoționant transmis de Mircea Lucescu pentru Răzvan, după ce fiul său a devenit campion al Greciei, cu PAOK

Mircea Lucescu a fost prezent, aseară, la sărbătoarea lui PAOK Salonic, echipa antrenată de fiul său, Răzvan Lucescu, și care a devenit noua campioană a Greciei.





„Il Luce”, cel mai titrat antrenor român, a fost impresionat de atmosfera de pe „Toumba” și de spectacolul organzat de clubul din Salonic, după câștigarea titlului.

„Atmosferă fantastică. Ceea ce a pregătit omul ăsta (n.r Savvidis) după meci e extraordinar. Se vede că se aştepta de foarte mult timp titlul. Eu am câştigat prima Cupă, ca antrenor, la 42 de ani. Răzvan tot la 42 de ani. Tot cu Rapidul. Eu am câştigat primul titlu în străinătate la 55 de ani, Răzvan la 50 de ani. Deci are cinci ani înaintea mea", a spus Lucescu, după ce PAOK a luat campionatul.

PAOK Salonic a câștigat, aseară, partida cu Levadiakos, scor 5-0, din penultima etapă a campionatului elen, și, astfel, a cucerit titlul de campioană, după o pauză de 34 de ani.

