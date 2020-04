„La Țăndărei cred că e o stare cum e în toate localitățile din România. Avem și noi persoane venite din străinătate. Încercăm atât cât putem să îi monitorizăm, să organizăm și filtre.

Încercăm să ținem situația sub control, dar avem nevoie de ajutor. Am cerut ajutorul doamnei prefect, trebuie luate multe măsuri ca urmare a ordonanțelor date. Am solicitat forțe de ordine suplimentare.

Noi nu avem o situație exactă a numărului de persoane intrate în oraș. Avem cinci decese. Nu pot să spun exact persoanele afectate pentru că toată situația e transmisă la DSP, dar avem persoane care prezintă simptome și care sunt infectate. Orice cetățean ni se poate adresax”, a spus Nicoleta Toma, primar al orașului Țăndărei.

Orașul Țăndărei, din județul Ialomița, ar putea intra în carantină totală după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a votat o hotărâre în acest sens. Propunerea a venit după ce peste 20 de persoane au fost depistate pozitiv și tot mai multe se prezintă la medic având simptome specifice. În Țăndărei au fost înregistrate patru dintre cele cinci decese înregistrate oficial în Ialomița.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a votat intrarea în carantină a orașului Țăndărei, după ce aici s-au înregistrat patru decese. Orașul va deveni un al doilea focar de răspândire a coronavirusului care intră în carantină. Propunerea a fost înaintată Comitetului Național pentru Situații de Urgență, după ce într-un singur cartier al orașului, Strachina, au fost înregistrate patru decese și s-a constatat că localnicii nu au respectat măsurile impuse de autorități.

Peste 800 de romi s-au întors în ultima lună din străinătate și au transmis noul coronavirus în comunitate. În cartierul respectiv au fost efectuate 163 de teste pentru noul coronavirus, dar rezultatele acestora sunt în așteptare.

Medicii spitalului din Țăndărei, citați de Realitatea Plus, vorbesc despre cel puțin șapte persoane decedate din cauza coronavirusului, deși în statisticile oficiale figurează doar cinci morți în tot județul Ialomița. Autoritățile susțin că situația s-a agravat din cauză că localnicii nu respectă reglementările privind izolarea și carantina.