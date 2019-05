Memoriile lui Woody Allen, interzise în SUA. De ce refuză editurile americane să îi publice cartea

Aflat în trecut în centrul unui scandal sexual, cineastul Woody Allen a încercat, la finele anului trecut, să îşi publice manuscrisul de memorii. Nu mică i-a fost surpriza în momentul în care s-a trezit refuzat de edituri, potrivit news.ro.





Directorii mai multor case editoriale pe mesele cărora a ajuns manuscrisul lui Allen nu au stat mult pe gânduri și au refuzat să publice cartea cineastului.

Se pare că lui Allen i se trage de la scandalul sexual în care a fost implicat și de pe urma căruia s-a ales cu statutul de persona non grata. Nu doar în plan editorial a avut Allen de suferit, în urma reiterării acuzaţiilor de molestare făcute de fiica adoptivă Dylan Farrow, ci şi din punct de vedere cinematografic. Amazon a anulat lansarea filmului „A Rainy Day in New York”, iar mai mulţi actori (Greta Gerwig, Colin Firth, Ellen Page, Michael Caine şi Timothée Chalamet) s-au dezis de el, exprimându-și public regretul că au lucrat cu el.

Potrivit NY Times, unii editori au descris ca „toxică” o colaborare cu Allen în era #MeToo.

În Europa, reputaţia lui a fost mai puţin şifonată, Allen aflându-se în momentul de față în colaborare cu un producător spaniol. Este posibil ca o editură franceză să accepte manuscrisul, despre care se spune că este finalizat.

Daphne Merkin, veche cunoştinţă a lui Allen, a declarat că cineastul a afirmat că a lucrat la memorii mult timp. „Nu este cel care să tranşeze lucrurile, dar, probabil, memoriile reprezintă partea lui de poveste”.

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru „Midnight in Paris”, în 1987, pentru „Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru „Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru „Annie Hall”.

Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.

