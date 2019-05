De ce s-a despărțit MELANIA MEDELEANU de USR-istul Vlad Voiculescu?

De foarte mult timp se tot speculează ruptura dintre Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu, cel care a ajutat-o să pornească mai multe proiecte umanitare. Acum, aceasta a confi rmat în mod ofi cial despărțirea, pentru numărul din iunie al revistei Unica, unde a pozat alături de fi ul ei, Radu Petru. Fosta parteneră de viață a lui Vlad Voiculescu a născut la începutul anului, dar a preferat să mențină sarcina secretă până în ultima clipă.





„Unii oameni au șansa să întâlnească, la un moment dat pe traseu, pe cineva care le schimbă radical viața. Cred că asta am fost noi unul pentru celălalt. Nu am avut însă înțelepciunea să găsim și echilibrul și am constatat la un moment dat că fiecare clipă petrecută în doi era exclusiv despre proiectul nostru. Chiar dacă în plan personal am pornit pe căi separate, uitându-mă în urmă, la ce și cum am construit, știm că ne leagă ceva atât de puternic, încât pe un drum ne vom găsi întotdeauna împreună, bucurându-ne pentru succesul celuilalt sau fiindu-ne umăr la greu”, a comentat Melania Medeleanu despărțirea de Vlad Voiculescu.

De asemenea, în cadrul interviului, aceasta a dat de înțeles că nu membrul Alianței 2020 USR Plus ar fi tatăl copilului ei. Ba mai mult, surse apropiate acesteia ne-au spus că Melania ar fi apelat la un donator pentru a rămâne însărcinată.

Totodată, aceleași surse, au mers atât de departe în declarații, mărturisind că Melania nu și-a dorit de la bun început un copil cu fostul partener de viață.

Întrebată cine este tatăl micuțului ei, Melania nu a vrut să dea foarte multe detalii, limitându-se la a dezvălui doar că „e un om bun. Mai mult n-am primit dezlegare să dezvălui”.

„Mi-am promis o ultimă încercare”

Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit că a aflat că este însărcinată în momentul în care nu mai avea nicio speranță în acest sens, ba chiar se gândea în mod serios să adopte un copil. „Am știut că sunt însărcinată înainte de a face testul. Am avut convingerea că drumul ăsta s-a deschis. După atât de multe încercări eşuate, aproape că nu mai îndrăzneam să cred. Mă auzisem chiar spunând de câteva ori cu voce tare «eu nu pot avea copii» şi, la un moment dat, a părut că nu mai doare. Şi chiar dacă nu pot avea copilul meu, asta nu înseamnă că nu pot creşte un copil. Varianta adopţiei se conturase tot mai clar şi eram pregătită să fac pasul.. Pare că de data asta L-am convins. (...) Aşteptarea n-a fost degeaba. Radu a venit nu când mi l-am dorit, pentru că dorinţa a fost acolo dintotdeauna, ci când am fost pregătită să-l primesc. Plânsul lui a căpătat diverse tonalități și înțelesuri, zâmbetele lui desfăceau două gropițe absolut adorabile, iar azi chiotele lui mă topesc complet. Nu mai zic de momentele în care, lipit de corpul meu, își îndreaptă privirea către mine și câteva minute rămânem doar noi doi, conectați într-o îndrăgostire fără margini”.

În trecut, Melania Medeleanu a fost căsătorită, timp de patru ani, cu solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, de care a divorțat în anul 2006

