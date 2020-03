Meghan nu a făcut niciun secret în legătură cu dorința sa de a reveni cât mai repede pe platourile de filmare întrucât își dorește independența financiară. Agentul lui Meghan, Nick Collins, caută deja oferte pentru ea. Iar o sursă apropiată cuplului a confirmat faptul că Meghan îşi doreşte foarte mult să revină la actorie: „Caută insistent un film pentru ea. Spune că este disponibilă și deschisă celor mai bune oferte”.

Aproape fiecare actriță din „A-list celebrity”, cum ar fi Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence și Halle Berry au jucat în filme cu roluri de „super-eroi”, şi exact asta vrea Meghan deoarece succesul este garantat dacă privim încasările înregistrate la nivel global.

Scarlett Johansson a jucat în Avengers – cel mai profitabil film al anului trecut cu încasări de 2,79 miliarde de dolari la nivel global. Iar Collins ştie cel mai bine ce vrea ducesa deoarece cei doi au colaborat cu succes reprezentând-o în drama Suits (Costume) unde s-a făcut remarcată ca actriţă.

Meghan mai are doi angajaţi Hollywood: în domeniul PR-ului pe Ken Sunshine și ca manager în afaceri, Andrew Meyer. Totodată se spune că a acceptat să înregistreze vocal pentru Disney. Un director executiv de la Disney a declarat pentru dailymail: „Meghan are nevoie de Disney mai mult decât Disney are nevoie de Meghan”.

Este clar că soţia lui Harry vrea un rol ca cel al lui Scarlett Johansson, care joacă în Avengers produs de Marvel Cinematic Universe – MCU – devenind cea mai bine plătită actriță de la Hollywood, potrivit revistei Forbes. În acest context, surse de la Hollywood au confimat faptul că Meghan a planificat o serie de întâlniri cu persoane importante de acolo. Şi dacă ar fi să dăm crezare celor spuse de Harry: „Ce vrea Meghan… Meghan primește”, cu siguranţă va primi şi acel rol mult visat de ducesa de Sussex.

