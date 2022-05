Meghan şi Harry, umiliți în ultimul hal! „Paraziților, mergeți la muncă pentru McDonald’s”

Johnny Rotten i-a făcut pe Meghan și Harry „paraziți”, lovindu-i cu furie pe ducii de Sussex în timpul unei apariții la Piers Morgan Uncensored. Starul Johnny Rotten, s-a alăturat lui Piers Morgan la TalkTV pentru a discuta despre viitorul monarhiei punând la îndoială decizia ducilor de a se retrage din familia regală definitiv.

El a spus: „Îmi pare rău, dar cred că s-au dovedit a fi paraziți. Dacă vrei să renunți la această situație familială, atunci te rog, prin toate mijloacele, mergi să lucrezi pentru McDonald’s. Nu vă așteptați să vi se dea în continuare bani pentru a vă susține prostiile. Par a fi uimitor de nerecunoscători, cel puțin Harry.

Johnny Rotten nu îi dă nicio şansă prinţului Charles şi spune că „nu va putea face față. Acesta este omul care joacă pe Pink Floyd cu varza lui”, a glumit el. Johnny a remarcat că ar fi o „rușine” dacă predicția sa despre sfârșitul monarhiei s-ar realiza.

Știi, îmi place să mă uit la nunți regale. Devin destul de emoționat cu toate astea. Da, îmi iubesc țara. Iubesc oamenii și tot ce e legat de ei. Dar dacă există probleme în ea, cred că am dreptul să spun asta mai ales după ce am scris God Save the Queen…crede-mă, l-am scris eu.