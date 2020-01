Într-un documentar de 90 de minute, intitulat „Thomas Markle: Povestea mea” și transmis pe Channel 5, tatăl lui Meghan Markle a prezentat practic publicului un album intim de familie și a povestit o mulțime de istorii interesante din tinerețea și copilăria lui Meghan. Pozele pe care acesta le-a făcut publice o arată pe micuța Meghan în ipostaze diverse și la evenimente diferite, precum picnicuri, serbări școlare sau petreceri de Crăciun. Timp de 90 de minute, Thomas a dezvăluit cele mai intime secrete și ipostaze ale fiicei sale, de la naștere până la adolescență.

Tot în cadrul acestui documentar, Thomas Markle lansează o serie de atacuri la adresa ducilor de Sussex, susținând că aceștia îi sunt datori și că este momentul ca Meghan „să aibă grijă de tăticu’”. “Nu-mi pasă. În acest moment, ei îmi sunt datori. Familia regală mi-e datoare, Harry mi-e dator, Meghan mi-e datoare. Pentru ceea ce am suferit, ar trebui să fiu recompensat. Fiica mea mi-a spus că atunci când voi fi bătrân, va avea grijă de mine. Sunt la anii senioriei, este timpul să aibă grijă de tăticu’ ”, a declarat bărbatul de 75 de ani, furios pe faptul că fiica sa a ales să-i întoarcă spatele. Thomas spune că relaţia lor s-a răcit după ce aceasta l-a întâlnit pe prinţul Harry şi, de altfel, Meghan a invitat-o doar pe mama sa la nunta regală. „Am fost gelos pe Charles (Prințul Charles, tatăl lui Harry, n.e.)… chiar am plâns”, a recunoscut acesta plin de amărăciune.

Conform dailymail.co.uk, Thomas Markle a povestit jurnaliștilor și cum a decurs ultima conversație pe care a avut-o cu fiica și ginerele său. S-a întâmplat l nunții lor în 2018, după ce tocmai s-a aflat că a pozat pentru paparazzi, o decizie care, susține el, îl va „bântui toată viața”. El a mai spus că nu crede că se va mai împăca vreodată cu fiica sa, ducesa de Sussex, și că probabil aceasta îl va mai vedea pe tatăl său doar când el va fi în coșciug.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7919863/Thomas-Markle-opens-Meghans-childhood-trove-unseen-photos-videos.html#v-90736808078888410

Te-ar putea interesa și: