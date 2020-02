„Toată viața am învățat!”, spune dr. Alberts, care și-a făcut în ultimele două decenii un nume impecabil în chirurgia reconstructivă și estetică.

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, cu un rezidențiat făcut pe „câmpul de luptă cu moartea” de la Spitalul de Urgență Floreasca, dar și după sute de examene, Adina Alberts pare că a dus dorul acelor etape de cunoaștere și s-a reîntors la studiu. Doar că, de această dată, ea a ales o altă specialitate, nonchirurgicală, dar la fel de „intensă”:



„Am urmat UMF „Carol Davila“ din București, am parcurs cinci ani de rezidențiat, am dat sute de examene de tot felul, am devenit medic primar și asistent universitar. În paralel am urmat cursuri externe și interne, traininguri internaționale, fellowshipuri multiple, congrese și simpozioane. În prezent, iată ce fac: Harvard Business School (lb. Ro. Școala de Afaceri din cadrul Universității Harvard)!

Am ajuns aproape de final. Mai am o săptămână și îmi iau diploma pentru Economics for Managers (lb. Ro. Economia pentru manageri).

Urați-mi succes!”, a transmis dr. Adina Alberts prietenilor ei din mediul virtual.

Contactată de EVZ, medicul a declarat că a vrut să împărtășească o bucurie personală, să-i motiveze și pe alții să se întoarcă la studiu ori de câte ori au ocazia, deoarece aceasta este cheia succesului. „Trebuie să fim mereu pregătiți în cât mai multe domenii, pentru a putea progresa, pentru a găsi soluții. Vorbesc la modul general, dar fiecare dintre noi știe că timpul alocat studiului nu e niciodată timp pierdut”, a mai spus chirurgul.

Te-ar putea interesa și: