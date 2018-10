MEDICII s-au unit împotriva chirurgului de la SANADOR, după ce un copil de 1 an și 8 luni a decedat în urma OPERAȚIEI

Un copil de nici doi ani și-a pierdut viața după ce a fost operat în spitalul pruvat Sanador. Legiștii au stabilit că decesul micuțului s-a produs în urma unui șoc hemoragic, adică a unei sângerări interne, iar familia vine cu dovezi că băiețelul nu a fost monitorizat sau îngrijit corespunzător. Medicii suțin ipoteza că acesta ar fi supraviețuit dacă problema lui ar fi fost identificată la timp.





Băieţelul a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spitalul privat Sanador din Bucureşti, după ce fusese operat de hernie inghinală. Mama a sunat la 112 pentru ca medicii SMURD să îl salveze pe băiat. Tatăl copilului a depus plângere la Parchet.

Opt ore a mai trăit copilul, după operație, dându-și ultima suflare pe patul secției de chirurgie, sub privirea îngrozită a mamei.

Pentru manevrele de resuscitare a fost chemată o ambulanță SMURD, la indicațiile telefonice ale chirugului care a efectuat operație, dr. Laura Bălăneascu, cea care a realizat operația

Dr. Laura Bălănescu a susținut, ulterior, o conferință de presă în care a încercat să explice șirul evenimentelor care au dus la decesul „inexplicabil” al copilului și a afirmat că „suntem mai atenți aici (n.r. Sanador) decât în spitalele de stat”. Aceasta declarație a înfuriat oamenii, în special pe colegii ei medici. Un val de comentarii au pus la zid declarația și modul în care s-a desfășurat tratamentul medical al copilului.

"Este o anchetă în curs de desfăşurare, nu am cum să vă dau foarte multe detalii (...). Nu ştiu nici eu, nu am nicio explicaţie până în momentul acesta ce s-ar fi putut întâmpla. Intervenţia chirurgicală a evoluat fără evenimente majore şi nici din punct de vedere anestezic nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obişnuinţă. Au fost respectate toate protocoalele", a afirmat Laura Bălănescu într-o conferinţă de presă. "Copilul a avut un an şi zece luni. Eu ştiu că se spune că a fost o intervenţie banală, e uşor de spus asta. În primul rând, a fost o reintervenţie pe partea dreaptă, acolo el a mai avut intervenţie chirurgicală, iar pe partea stângă a fost un testicul necoborât. Procedura de aici a fost respectată ca în orice spital de stat sau în orice alt spital privat, nu s-a făcut nimic altfel decât ar fi trebuit să se facă. Dacă este un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Numai că noi, la copiii sub un an şi de regulă când operăm în privat, îi ducem şi în terapie postoperator tocmai pentru a fi mai atenţi aici decât suntem în spitalele de stat", a explicat medicul.

Reacțiile colegilor ei sunt tăioase:

