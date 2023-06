Medicii chirurgi oftalmologi români, invitați la congresul internațional de oftalmologie GIVRE, alături de cei mai renumiți chirurgi din lume

Cea de-a XXIII-a ediție a Congresului de patologie vitreo-retiniană GIVRE, desfășurat în Trieste, Italia, s-a bucurat de o participare internațională de excepție, numărând unii dintre cei mai renumiți chirurgi de patologie vitreo-retiniană din Europa și din lume.

Prima lucrare, prezentată de Dr. Ozana Moraru, având titlul “Retinal Detachment after Phakic Lens Implantation: risk and management”, a expus cazuri din experiența proprie de la Clinica Oculus, cea mai mare clinică privată de oftalmologie din România, coroborate cu date din literatura internațională.

Concluziile lucrării, în concordanță cu cele ale altor publicații și studii internaționale, au fost că nu există nici o legătură de cauzalitate sau risc suplimentar pentru producerea unei decolări retiniene la pacienți cu miopie mare, în urma unei operații de miopie prin implantare de lentilă refractivă. Riscul acestei complicații nu este mai mare decât la pacienții cu miopie forte neoperați (care sunt mai predispuși la degenerescențe retiniene), iar operația de scădere a dioptriilor prin implantarea de lentilă refractivă, fără a scoate cristalinul natural, nu crește acest risc.

Urmărește aici prezentarea – VIDEO

Cea de a doua lucrare științifică prezentată, “My approach for secondary IOL implantation in complicated cases involving anterior and posterior segment”, a fost despre implantarea “per secundam” a unui cristalin artificial în contextul unei patologii vitreo-retiniene asociate: dezlipire de retină, hemoftalmus sau dislocarea unui cristalin artificial implantat anterior.

Dr. Ozana Moraru a prezentat mai multe tehnici prin care se poate face acest lucru și a subliniat că un chirurg trebuie sa stăpânească toate aceste tehnici și să o aleagă pe cea mai potrivită fiecărui caz în parte. Un alt aspect promovat a fost acela de a efectua operații „combinate” – în aceeași intervenție să se rezolve și problema de pol anterior (scoaterea unui cristalin dislocat, cu re-implantarea unuia nou, potrivit situației locale), dar și afecțiunea vitreo-retiniană, asigurându-se astfel o recuperare mai rapidă a vederii.

Urmărește aici ce-a de-a doua prezentare – VIDEO