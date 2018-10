Medicii aleargă ca nebunii la congresele internaționale

E ca la Oscar. Dacă nu ești un nume, dacă nu ai o invitație oficială, nu ai cum să intri. Din fericire, eu, jurnalist, am avut o rară ocazie să-l intervievez în trecut pe profesorul turc Yaman Tokat, numărul 1 în transplant hepatic la nivel european. Imensă a fost surpriza să primesc invitația de a participa la primul congres internațional al Rețelei de Transplant Hepatic (1st International Transplant Network Congress). Alături de cele mai importante personalități din medicină, având ecuson de „participant”, am trăit una dintre cele mai interesante experiențe pe care un om fără studii medicale o poate avea.





Ideea de a descrie atmosfera unui congres, cu atât mai mult a unuia de o asemenea anvergură, a venit în urma unor atacuri pe care mulți medici interesați de carierele lor și care doresc să progreseze le primesc. Sunt oameni care nu iartă când văd poza unui doctor român la buza Nisei, în Franța, de exemplu, poză făcută pe fugă, după câteva zile de foc la un congres. Și e realmente scuzabil să credem, nevând până acum informația reală, că acești oameni se plimbă prin toată lumea, ascunzându-se sub un pretext nobil. De fapt, nici eu, nici ei, n-am muncit atât cât am muncit în cele patru zile în Antalya, pe care nu am cunoscut-o decât dimineața, la prima oră, în drum spre sesiuni și seara, în drum spre cameră. Vă spun tot ce am aflat despre stațiunea turcească: acum e cald, e extrasezon, nu au țânțari sau muște și aerul este curat.

Rețea la nivel mondial

Povestea congresului este, însă, mult mai interesantă. A fost primul congres la nivel mondial cu scopul de a crea rețeaua internațională de transplant. Și asta nu se referă la o bază de date pur și simplu, după cum celebrul profesor dr. Dorry Segev, șef catedră Chirurgie și șef secție Boli Infecțioase de la prestigioasa Universitate John Hopkins a spus la una dintre sesiuni: „Big Data, adică un program general de stocare a datelor pacienților, este esențială pentru a avea control asupra riscurilor și a complicaților care pot apărea. Însă rețeaua internațonală a cadrelor medicale implicate în transplant – anesteziști, chirurgi de transplant, angajați ai agențiilor de transplant etc – va fi realul motor al evoluției în transplant”.

Iar medicii aflați acolo, pionieri ai transplantului și inovatori în medicină, au creat legături oficiale între spitalele în care activează, dar și legături amicale foarte benefice pentru pacienți, „Te sun pe Whatsapp la următoarea intervenție, să-mi explici metoda ta”, strigă unul dintre chirurgi, în engleză, către un alt chirurg coreean care prelevează la paroscopic organ de la donator viu, ceea ce este, după cum au spus specialiștii prezenți, „medicina viitorului”.

Mass-media a fost o temă de discuție

